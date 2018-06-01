13:09
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Джейн Біркін приїде з концертом до Києва

132 Читать новость на русском
Джейн Біркін приїде до Києва
Джейн Біркін приїде до Києва / Фото з відкритих джерел

Екс-дружина легендарного французького композитора Сержа Генсбура, співачка й актриса Джейн Біркін планує приїхати з концертом під назвою "Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique" до столиці України 5 листопада 2018 року.

Зазначається, що Джейн Біркін співатиме під акомпанемент симфонічного оркестру "Віртуози Києва". Диригентом київського концерту виступить Мілош Єліч.

Читайте також: Як скандальний українець спокушав найвідоміших жінок Франції

Пісні Сержа Джейн співає майже 30 років. Джейн була третьою дружиною артиста. У лютому 1969 року пара випустила перший спільний сингл Je t'aime ... moi non plus ("Я тебе люблю ... Я також ні"), саме він був визнаний однією з найсексуальніших композицій у світі музики.


Серж Генсбур і Джейн Біркін

Подейкують, що сингл Сержа Генсбура і Джейн Біркін записувався під час того, як пара займалася коханням, адже у фіналі композиції Джейн імітує оргазм.


Серж Генсбур і Джейн Біркін

Відомо, що зіркове подружжя розлучилося у 1980-му через алкоголізм та ігрову залежності Генсбура.

 Serge Gainsbourg & Jane Birkin – Je t'aime ... moi non plus: дивіться відео

Нагадаємо, напередодні 26 травня відома британська співачка албанського походження Дуа Ліпа виступила перед початком фіналу Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський" у Києві.

Перед початком матчу між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем", співачка виконала один зі своїх найвідоміших хітів "New Rules".

Теги: Новини Києва Новини України Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто такий Борис Герман: усе, що відомо про ймовірного замовника вбивства Бабченка
сьогодні, 13:02 Хто такий Борис Герман: усе, що відомо про ймовірного замовника вбивства Бабченка
122
С14: народні месники чи злочинці?
сьогодні, 12:00 С14: народні месники чи злочинці?
Наталія Лебідь 483
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
31 травня, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
3420
Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
сьогодні, 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
761
Важкі часи для ЄС:
сьогодні, 10:05 Важкі часи для ЄС: "сутінки" Європи почнуться в Італії?
Борис Немировський 1096
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук