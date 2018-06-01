Джейн Біркін приїде з концертом до Києва

Екс-дружина легендарного французького композитора Сержа Генсбура, співачка й актриса Джейн Біркін планує приїхати з концертом під назвою "Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique" до столиці України 5 листопада 2018 року.

Зазначається, що Джейн Біркін співатиме під акомпанемент симфонічного оркестру "Віртуози Києва". Диригентом київського концерту виступить Мілош Єліч.

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Пісні Сержа Джейн співає майже 30 років. Джейн була третьою дружиною артиста. У лютому 1969 року пара випустила перший спільний сингл Je t'aime ... moi non plus ("Я тебе люблю ... Я також ні"), саме він був визнаний однією з найсексуальніших композицій у світі музики.



Серж Генсбур і Джейн Біркін

Подейкують, що сингл Сержа Генсбура і Джейн Біркін записувався під час того, як пара займалася коханням, адже у фіналі композиції Джейн імітує оргазм.



Серж Генсбур і Джейн Біркін

Відомо, що зіркове подружжя розлучилося у 1980-му через алкоголізм та ігрову залежності Генсбура.

Serge Gainsbourg & Jane Birkin – Je t'aime ... moi non plus: дивіться відео

Нагадаємо, напередодні 26 травня відома британська співачка албанського походження Дуа Ліпа виступила перед початком фіналу Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський" у Києві.



Перед початком матчу між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем", співачка виконала один зі своїх найвідоміших хітів "New Rules".