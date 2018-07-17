18:22
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Джіджі Хадід, Аріана Гранде, Галь Гадот і Данай Гуріра стали зірками кампейну Reebok

127 Читать новость на русском
Джіджі Хадід, Аріана Гранде, Галь Гадот і Данай Гуріра стали зірками кампейну Reebok
Джіджі Хадід, Аріана Гранде, Галь Гадот і Данай Гуріра стали зірками кампейну Reebok / www.reebok.com/us

Одні з найвідоміших зірок Голлівуду та модної індустрії взяли участь в рекламній кампанії модного бренду Reebok. Під час зйомки зірки ділились своїми особистими історіями про кар’єру та презентували новий одяг.

Джіджі, Аріана, Галь, Данай та інші жінки приміряли для фотоісторії 13 різних елементів одягу в обмеженому тиражі, які продаватимуть від 35 доларів. Весь дохід від продажу капсульної лінії компанія перерахує на рахунок фонду Movemeant і коаліції "Сила жінок", оскільки новий кампейн присвячений жінкам та їхній силі.

Читайте також: Безстрашна: Джіджі Хадід знялася в екстримальній фотосесії

В рамках ініціативи #BeMoreHuman знаменитості також розповіли, як вони вдосконалювались та йшли до своєї мети. Головна мета такої ідеї показати, як важлива сила духу людини і постійна мотивація рухатись вперед.

Джіджі Хадід

 

Аріана Гранде

 

Галь Гадот

 

Данай Гуріра

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Джіджі Хадід Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
сьогодні, 18:01 Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
216
Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
сьогодні, 17:05 Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
Олекса Коба 303
"Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму
сьогодні, 16:34 "Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму
1874
Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним
сьогодні, 16:31 Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним
4806
Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
сьогодні, 16:03 Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
Катерина Петренко 1137
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук