Джіджі Хадід, Аріана Гранде, Галь Гадот і Данай Гуріра стали зірками кампейну Reebok

Одні з найвідоміших зірок Голлівуду та модної індустрії взяли участь в рекламній кампанії модного бренду Reebok. Під час зйомки зірки ділились своїми особистими історіями про кар’єру та презентували новий одяг.

Джіджі, Аріана, Галь, Данай та інші жінки приміряли для фотоісторії 13 різних елементів одягу в обмеженому тиражі, які продаватимуть від 35 доларів. Весь дохід від продажу капсульної лінії компанія перерахує на рахунок фонду Movemeant і коаліції "Сила жінок", оскільки новий кампейн присвячений жінкам та їхній силі.

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В рамках ініціативи #BeMoreHuman знаменитості також розповіли, як вони вдосконалювались та йшли до своєї мети. Головна мета такої ідеї показати, як важлива сила духу людини і постійна мотивація рухатись вперед.

Джіджі Хадід

Аріана Гранде

Галь Гадот

Данай Гуріра