Джіджі Хадід і Кайя Гербер стали прибульцями в новому кампейні Moschino

Одні з найвідоміших моделей сучасності Джіджі Хадід та Кайя Гербер взяли участь у яскравому та незвичному кампейні модного бренду Moschino. Стильні костюми та незвичний колір шкіри дуже цікаво відобразив рекламу нової осінньої колекції.

Фото з модного фотосету моделей з’явились в Instagram. Креативний директор Moschino Джеремі Скотт "одягнув" манекенниць у костюми різних кольори та фасонів під назвою "Alien Nation" ("Нація прибульців").

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Модницями з "інших планет" стали сучасні зірки індустрії моди – американка Джіджі Хадід, донька Сінді Кроуфорд Кайя Гербер, італійська модель Вітторія Черетті, корейська топ-модель Су Джу Парк і висхідна нідерландська зірка Ріанна ван Ромпей.



Джіджі Хадід



Кайя Гербер



Вітторія Черетті



Су Джу Парк



Ріанна ван Ромпей

Автором яскравого фотосету став Стівен Мейзел, який показав дівчат-прибульців в стилі 60-х років і вдало показав головну тему колекції. Варто додати, що костюми та головній убори Moschino в новій колекції є дуже схожими до стилю а-ля Chanel, якому часто віддавала перевагу екс-перша леді США Джекі Кеннеді.



Джіджі Хадід і Кайя Гербер