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Джіджі Хадід і Кайя Гербер стали прибульцями в новому кампейні Moschino

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Осіння колекція "Alien Nation" від Moschino
Осіння колекція "Alien Nation" від Moschino / Фото з соцмереж

Одні з найвідоміших моделей сучасності Джіджі Хадід та Кайя Гербер взяли участь у яскравому та незвичному кампейні модного бренду Moschino. Стильні костюми та незвичний колір шкіри дуже цікаво відобразив рекламу нової осінньої колекції.

Фото з модного фотосету моделей з’явились в Instagram. Креативний директор Moschino Джеремі Скотт "одягнув" манекенниць у костюми різних кольори та фасонів під назвою "Alien Nation" ("Нація прибульців").

Читайте також: Кайя Гербер відкрила показ Moschino в образі Джекі Кеннеді: фото

Модницями з "інших планет" стали сучасні зірки індустрії моди – американка Джіджі Хадід, донька Сінді Кроуфорд Кайя Гербер, італійська модель Вітторія Черетті, корейська топ-модель Су Джу Парк і висхідна нідерландська зірка Ріанна ван Ромпей.


Джіджі Хадід


Кайя Гербер


Вітторія Черетті


Су Джу Парк


Ріанна ван Ромпей

Автором яскравого фотосету став Стівен Мейзел, який показав дівчат-прибульців в стилі 60-х років і вдало показав головну тему колекції. Варто додати, що костюми та головній убори Moschino в новій колекції є дуже схожими до стилю а-ля Chanel, якому часто віддавала перевагу екс-перша леді США Джекі Кеннеді.


Джіджі Хадід і Кайя Гербер


Кайя Гербер

Теги: LifeStyle Мода Кайя Гербер Джіджі Хадід
Джерело: 24 Канал
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