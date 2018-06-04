Джіджі Хадід на зйомках для Sports Illustrated: спокуслива підбірка
Американська супермодель Джіджі Хадід частенько з’являлася на сторінках іменитого Sports Illustrated Swimsuit.
Модель була героїнею зйомок на кількох улюблених локаціях видання – на Гаваях, Таїті та інших райських куточках.
Читайте також: Джіджі Хадід – 23: найкращі street-образи відомої супермоделі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі