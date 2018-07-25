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Джіджі Хадід одягнула стильні прикраси з таємним посланням

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Джіджі Хадід в Нью-Йорку
Джіджі Хадід в Нью-Йорку / Twitter / @Gigi Hadid TH

Американська модель Джіджі Хадід завжди відрізнялась особливим почуттям стилю і смаку. Днями вона вийшла на публіку Нью-Йорку у модному образі, примірявши сережки з таємним гравіюванням.

Джіджі Хадід після раптового розставання з коханим Зейном Маліком знову відновила стосунки та намагається щоразу виявити свою любов до нього. Під час чергового світського виходу моделі журналісти помітили на її круглих золотистих сережках Amelia Hoops гравіювання з іменами "Gigi" і "Zayn".

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Свій "look" Хадід доповнила білою футболкою Versace, джинсами і леопардовими черевиками Stuart Weitzman. Також зірка приміряла сумку Prada і окуляри Illesteva Ravello.


Джіджі Хадід в Нью-Йорку

Фанатам дуже сподобалась ідея таких секретних послань на аксесуарах, через що масово почали купувати схожі прикраси. Ціна таких же самих сережок складає 465 доларів за пару.


Сережки Джіджі з гравіюванням

Теги: LifeStyle Джіджі Хадід Зіркові романи
Джерело: Net-a-porter
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