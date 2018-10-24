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      Джіджі Хадід оголилася під час модної фотосесії на пляжі

      1813 Читать новость на русском
      Джіджі Хадід
      Джіджі Хадід

      Американську модель Джіджі Хадід підловили папарацці під час роботи над новою гламурною фотосесією у Ріо-де-Жанейро.

      23-річна Джіджі демонструвала неймовірне тіло в гарячому образі: рожевому піджаку на голе тіло і боді, яке було пов’язане на талії красуні. Її образ завершували масивні блискучі сережки та природній макіяж. 

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      Джіджі Хадід

      Однак через сильний вітер з Хадід стався конфуз – піджак відлетів у сторону і оголив її груди. Але Джіджі це абсолютно не відволікло від роботи.

      Теги: Мода LifeStyle Джіджі Хадід
      Джерело: Daily Mail
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