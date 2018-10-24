Джіджі Хадід оголилася під час модної фотосесії на пляжі

Американську модель Джіджі Хадід підловили папарацці під час роботи над новою гламурною фотосесією у Ріо-де-Жанейро.

23-річна Джіджі демонструвала неймовірне тіло в гарячому образі: рожевому піджаку на голе тіло і боді, яке було пов’язане на талії красуні. Її образ завершували масивні блискучі сережки та природній макіяж.

Читайте також: Джіджі Хадід показала ефектний образ від української дизайнерки: фото

Джіджі Хадід

Однак через сильний вітер з Хадід стався конфуз – піджак відлетів у сторону і оголив її груди. Але Джіджі це абсолютно не відволікло від роботи.