Джіджі Хадід оголилася під час модної фотосесії на пляжі
Американську модель Джіджі Хадід підловили папарацці під час роботи над новою гламурною фотосесією у Ріо-де-Жанейро.
23-річна Джіджі демонструвала неймовірне тіло в гарячому образі: рожевому піджаку на голе тіло і боді, яке було пов’язане на талії красуні. Її образ завершували масивні блискучі сережки та природній макіяж.
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Джіджі Хадід
Однак через сильний вітер з Хадід стався конфуз – піджак відлетів у сторону і оголив її груди. Але Джіджі це абсолютно не відволікло від роботи.
Джерело: Daily Mail
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