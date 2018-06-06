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Джіджі Хадід підтвердила стосунки з екс-бойфрендом Зейном Маліком: фото

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Джіджі Хадід і Зейн Малік
Джіджі Хадід і Зейн Малік / Фото з відкритих джерел

Американська модель Джіджі Хадід, яка кілька місяців тому з Зейном Маліком офіційно повідомила про розрив стосунків, все ж підтвердила чутки про возз’єднання з виконавцем.

Спочатку пару, яка 3 місяці тому оголосила про розрив, заскочили за поцілунком. Тепер Джіджі і Зейн, схоже вирішили підтвердити свої стосунки романтичним знімком. На ньому Джіджі Хадід в Instagram-stories показала, як Зейн цілує її шию в затишній домашній атмосфері.

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Джіджі Хадід і Зейн Малік знову разом

Як відомо, перед цим Джіджі Хадід побувала на прем’єрі фільму "8 подруг Оушена", але замість вечірки, яка традиційно відбувається після показів, відправилось додому до бойфренда.

Нагадаємо, що про роман Джіджі Хадід і Зейна Маліка заговорили в листопаді 2015 року, але вже згодом пара почала разом з’являтись на світських заходах. У грудні 2016 навіть були чутки, що екс-учасник гурту One Direction зробив їй пропозицію одруження, однак вона відмовилась, тому що не хотіла так поспішати з одруженням. Вже у березні 2018 після трьох років стосунків пара офіційно повідомила про розставання, а в кінці квітня вирішила відновити стосунки.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Джіджі Хадід
Джерело: 24 Канал
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