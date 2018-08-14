Джіджі Хадід показала свій відпочинок з Зейном Маліком: романтичне фото

Американська супермодель Джіджі Хадід лише вкінці квітня відновила свій роман зі співаком Зейном Маліком. Тепер зіркова пара наголошує, що між ними все чудово.

Джіджі опублікувала нове спільне фото з Зейном в Instagram-сторіз на своїй сторінці.

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"Па-па, канікули. Ми дякуємо вам", – прокоментувала знімок Джіджі.



Зейн Малік і Джіджі Хадід / Instagram-сторіз

Нагадаємо, про роман Джіджі Хадід і Зейна Маліка заговорили в листопаді 2015 року, згодом пара з’являтись разом на світських заходах. У грудні 2016 року навіть були чутки про заручини зірок, однак, за інформацією ЗМІ, дівчина відмовила співаку, бо не хотіла поспішати з одруженням.



А в березні 2018 після трьох років стосунків пара офіційно повідомила про розставання. В кінці квітня Джіджі та Зейн вирішили відновити стосунки.