Джіджі Хадід показала звабливий силует у червоному купальнику: фото
23-річна американська супермодель Джіджі Хадід вражає прихильників у соціальних мережах світлинами спортивної фігури у білизні і купальниках.
Модель опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, зроблений під час пляжного відпочинку.
Читайте також: Модель Джіджі Хадід показала кумедні фото з дитинства
Джіджі позує у сміливому яскраво-червоному бікіні, який ефектно підкреслює її форми.
Фотографія швидко зібрала понад два мільйони "вподобайок" за два дні і стала популярною у Мережі.
Джіджі Хадід / Instagram
Нагадаємо, напередодні Джіджі Хадід, яка кілька місяців тому з Зейном Маліком офіційно повідомила про розрив стосунків, все ж підтвердила чутки про возз’єднання з виконавцем.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі