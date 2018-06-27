21:39
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Джіджі Хадід показала звабливий силует у червоному купальнику: фото

665 Читать новость на русском
Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / GettyImages

23-річна американська супермодель Джіджі Хадід вражає прихильників у соціальних мережах світлинами спортивної фігури у білизні і купальниках.

Модель опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, зроблений під час пляжного відпочинку.

Читайте також: Модель Джіджі Хадід показала кумедні фото з дитинства

Джіджі позує у сміливому яскраво-червоному бікіні, який ефектно підкреслює її форми.

Фотографія швидко зібрала понад два мільйони "вподобайок" за два дні і стала популярною у Мережі.

джіджі хадід
Джіджі Хадід / Instagram

Нагадаємо, напередодні Джіджі Хадід, яка кілька місяців тому з Зейном Маліком офіційно повідомила про розрив стосунків, все ж підтвердила чутки про возз’єднання з виконавцем.

Теги: LifeStyle Мода Еротика Джіджі Хадід
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
сьогодні, 20:01 Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
Яніна Ткачук 493
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
сьогодні, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 1529
Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сьогодні, 18:00 Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 485
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сьогодні, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 340
Чому корупційна система дала збій
сьогодні, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 714
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук