Джіджі Хадід показала звабливий силует у червоному купальнику: фото

23-річна американська супермодель Джіджі Хадід вражає прихильників у соціальних мережах світлинами спортивної фігури у білизні і купальниках.

Модель опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, зроблений під час пляжного відпочинку.

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Джіджі позує у сміливому яскраво-червоному бікіні, який ефектно підкреслює її форми.

Фотографія швидко зібрала понад два мільйони "вподобайок" за два дні і стала популярною у Мережі.



Джіджі Хадід / Instagram

Нагадаємо, напередодні Джіджі Хадід, яка кілька місяців тому з Зейном Маліком офіційно повідомила про розрив стосунків, все ж підтвердила чутки про возз’єднання з виконавцем.