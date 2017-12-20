Джіджі Хадід позувала в образі спокусливого Санти: фото
20:05, 20 грудня 796 Читать новость на русском
Американська модель Джіджі Хадід знялася в різдвяній фотосесії для Reebok.
На знімках Джіджі Хадід з'явилася в образі сучасного Санта-Клауса: в бордових легінсах і короткому топі. Завершував образ невід'ємний атрибут свята – шапка Санта-Клауса.
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Джіджі Хадід в різдвяній фотосесії для Reebok
Джіджі Хадід в різдвяній фотосесії для Reebok
Джіджі Хадід в різдвяній фотосесії для Reebok
Джіджі Хадід в різдвяній фотосесії для Reebok
Джіджі Хадід в різдвяній фотосесії для Reebok
Джерело: 24 Канал
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