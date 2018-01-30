Джіджі Хадід презентувала стильну колекцію одягу разом з Tommy Hilfiger: яскраві фото
Джіджі Хадід та Tommy Hilfiger презентували четверту спільну колекцію одягу. Нова колекція повністю присвячена мотоспорту.
Екслюзивні кадри нового лукбуку опублікував британський Vogue. Весняна колекція Джіджі Хадід та Tommy Hilfiger втілює в собі любов американських дизайнерів до мотоспорту. Гоночні смуги та вишиті логотипи швидкості створюють враження справжніх перегонів.
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Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
На фото Джіджі Хадід презентує костюми, купальники та сукні, спокусливі спідниці, які створенні спеціально для модниць, як полюбляють мотоперегони.
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
25 лютого колекцію презентують в Мілані в рамках Тижня моди. Раніше бренд влаштовував покази в Лондоні, Нью-Йорку і Лос-Анджелесі. Як відомо, влаштовувати покази однієї колекції в різних містах – це оновлена концепція бренду Tommy Hilfiger для залучення нової аудиторії.
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger
Джіджі Хадід в зйомці нової колекції для Tommy Hilfiger