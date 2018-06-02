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Джіджі Хадід приміряла ніжну шовкову сукню на презентації книги Victoria's Secret

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Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / www.popsugar.com

Американська модель Джіджі Хадід, яка є "ангелом" знаменитого білизняного бренду Victoria's Secret, стала однією із запрошених зірок презентації книги популярного фешн-фотографа Расселла Джеймса "Backstage Secrets: A Decade Behind the Scenes at the Victoria's Secret Fashion Show".

Для світського заходу в Нью-Йорку про життя "ангелів" за лаштунками білизняного бренду 23-річна Джіджі приміряла елегантну шовкову сукню молочного кольору від Vivienne Westwood і оксамитові туфлі в тон наряду.

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Плаття "на довгий рукав" з поясом та закритою шиєю ідеально пасувало до прикрас Effy Jewelry, ніжної зібраної зачіски моделі та нюдового макіяжу. Пікантний розріз на нозі спокусливо розбавляв образ знаменитої супермоделі.


Джіджі Хадід на презентації книги Victoria's Secret


Джіджі Хадід на презентації книги Victoria's Secret


Джіджі Хадід на презентації книги Victoria's Secret

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На події також були присутні й інші "ангели" бренду Victoria's Secret, які увійшли в книгу фешн-фотографа. Серед них – Сара Саймпайо, Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер та інші.


Жасмін Тукс, Сара Сампайо і Джіджі Хадід


Джіджі Хадід і автор книги Расселл Джеймс

Теги: LifeStyle Мода Джіджі Хадід Victoria's Secret
Джерело: Pop Sugar
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