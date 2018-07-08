Джіджі Хадід різко відповіла фанатам щодо роману з Зейном Маліком

Американська супермодель Джіджі Хадід лише недавно відновила свій роман зі співаком Зейном Маліком. Але "хейтери" досі не можуть залишити дівчину в спокої і залишають їй неприємні коментарі щодо її стосунків.

Про це повідомили на EOnline.

Один з впертих коментаторів в Instаgram, який тепер видалив свою сторінку, написав Джіджі, що її нові стосунки з Маліком "фальшивка", тому що Зейн навіть не підписаний на неї в соцмережі.

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Джіджі не втрималась і залишила розгорнуту відповідь про свої стосунки з бойфрендом.

Люди, ви щодня відзначаєте мене в подібних постах... Будь ласка, перестаньте... Мені не потрібен цей негатив. Ви намагаєтеся обговорювати відносини людей, яких ви навіть не знаєте особисто і не бачите і 99 відсотків того, що між ними відбувається... Повірте, я не потребую підписки Зейна на мій аккаунт – мої очі витатуювані на його грудях. Ви називаєте наш роман піаром, але це не так,

– заявила Джіджі Хадід в мережі.

Модель додала, що раніше лише тихо спостерігала за плітками, які розповсюджували "хейтери" в мережі, але тепер вона не хоче цього терпіти. Дівчина продовжила, що якщо вона "зірка", то це не означає, що вона нічого не відчуває або що її час настільки цінний, що їй ніколи звертати уваги на думки інших людей.

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 12 Січ 2018 р. о 7:10 PST

"Впевнена, ви і самі розумієте, наскільки подібні повідомлення можуть поранити, особливо коли вони стосуються тих, кого я дуже люблю. Якщо ви теж любите Зейна, то рано чи пізно зрозумієте, що ми з вами в одній команді. Зараз я намагаюся почати з вами діалог, щоб кожен користувач соцмережі розумів, що його слова доходять до адресата і можуть його зачепити, що інтернет-культура насправді жорстока і не служить якійсь високій меті", – прокоментувала плітки 23-річна зірка.

Джіджі Хадід підсумувала, що всі, хто пускає брудні плітки про її роман і підписаний на акаунти з фейковими новинами зрозуміють, що вони витратили свій цінний час даремно. Оскільки лише вона з Зейном знає усю правду і негатив користувачів Instagram не може цього змінити.

Нагадаємо, про роман Джіджі Хадід і Зейна Маліка заговорили в листопаді 2015 року, згодом пара з’являтись разом на світських заходах. У грудні 2016 року навіть були чутки про заручини зірок, однак, за інформацією ЗМІ, дівчина відмовила співаку, бо не хотіла поспішати з одруженням.



А в березні 2018 після трьох років стосунків пара офіційно повідомила про розставання. В кінці квітня Джіджі та Зейн вирішили відновити стосунки.