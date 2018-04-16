Джіджі Хадід стала обличчям нової колаборації модних брендів H&M та Moschino

Супермодель Джіджі Хадід, яка лише недавно співпрацювала з брендом Tommy Hilfiger, тепер стала обличчям іншої яскравої колаборації брендів – H&M та Moschino.

Останнім часом все частіше можна зустріти таке явище, як співпраця кількох модних брендів чи зірок. Цього разу на експеримент вирішили піти такі представники мас-маркету як H&M та Moschino.

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Про це повідомив сам креативний директор Moschino Джеремі Скотт на фестивалі Coachella в Лос-Анджелесі. Нова лінійка одягу надійде в продаж 8 листопада і включатиме 45 предметів одягу в жіночій колекції та 20 – в чоловічій.

Там є блискуче сріблясте плаття-парка. Речі з деніму, перероблені в щось зовсім інше. Пуховики та куртки вкорочені або, навпаки, занадто довгі. У колекції ніби змішаний одяг для спортзалу і вечірнього виходу, як наприклад, хокейний светр зі шлейфом,

– заінтригував Джеремі Скотт.

Обличчям нового кампейну стане зірка сучасного фешн-світу модель Джіджі Хадід.

Допис, поширений Moschino (@moschino) 15 Кві 2018 р. о 1:41 PDT

Допис, поширений Moschino (@moschino) 15 Кві 2018 р. о 5:25 PDT

Допис, поширений H&M (@hm) 15 Кві 2018 р. о 8:38 PDT

Допис, поширений Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 15 Кві 2018 р. о 2:12 PDT

Допис, поширений Moschino (@moschino) 15 Кві 2018 р. о 9:48 PDT

Варто додати, що раніше H&M випускав спільні колекції з такими люксовими брендами, як Erdem, Balmain, Kenzo, Karl Lagerfeld і Versace.