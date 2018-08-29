Джіджі Хадід стала зіркою бразильського Vogue Brasil: стильна фотосесія

Американська модель Джіджі Хадід удостоїлась честі знятись для одного з найважливіших випусків журналу Vogue в році – у вересневому примірнику. Зірка прикрасила обкладинку в неоновій сукні, колір якої називають справжнім проривом у світі моди майбутнього сезону.

Для модної фотозйомки 23-річна зірка приміряла декілька образів елітної марки Prada. Її висока зачіска в дусі американських 80-тих та нюдовий макіяж точно не залишились поза увагою шанувальників. Автором яскравої фотоісторії став знаменитий дует фотографів Luigi and Iango.

Читайте також: Наречена Джастіна Бібера прикрасила обкладинку популярного глянцю: фотофакт

У новій зйомці Джіджі Хадід не лише похизувалась стрункими формами та харизмою, а й показала стильні осінні речі, які будуть як ніколи актуальними в осінньому сезоні. Картаті жакети, лакове взуття і джинсові речі обов’язково зроблять ваш образ неперевершеним.



Джіджі Хадід для Vogue Brasil

Нагадаємо, що зіркою американського видання Vogue у вересні стала відома співачка Бейонсе. Вона стала не лише моделлю у номері, а й редактором власного матеріалу, – тобто сама вибирала фото, які хоче бачити на обкладинці та в матеріалі, а також займалась коректурою тексту.