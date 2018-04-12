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Джіджі Хадід знялась у яскравому фотосеті для модного глянцю: фото

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Джіджі Хадід для Harper's Bazaar
Джіджі Хадід для Harper's Bazaar / www.harpersbazaar.com

Американська супермодель Джіджі Хадід стала обличчям нового випуску американського видання Harper's Bazaar.

Зірка не лише приміряла стильні образи у фотосеті разом із собаками, автором кого став Маріано Віванко, а й дала відверте інтерв’ю для відомої кіноактриси Блейк Лайвлі.

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Джіджі поділилася в розмові, що вона слідкує за коментарями своїх користувачів в соціальних мережах та часто їм дивується.

Більшість з коментаторів – це просто нонсенс. Але все одно вони можуть зробити тобі боляче. Сьогодні люди часто говорять щось одне, то інше. "Я любив тіло Джіджі, а тепер вона просто здалася", – пишуть вони. Але я схудла не заради роботи, а заради здоров'я. Я виявила, що у мене аутоімунна хвороба Хашімото, мені потрібно було харчуватися здоровою їжею і тренуватися,
– зізналася Хадід.


Джіджі Хадід для Harper's Bazaar

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Варто додати, що така практика, де зірки беруть інтерв’ю одне в одного, є досить поширеною. Нещодавно зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джесіка Паркер нещодавно взяла інтерв’ю у британського виконавця Сема Сміта.

Теги: Мода LifeStyle
Джерело: Harper's Bazaar
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