Джіджі і Белла Хадід відвідали тенісний матч у відвертих образах

Сестри Хадід є хорошими подругами знаменитої тенісистки Серени Вільямс. Днями моделі відвідали Чемпіонат США з тенісу, на якому вирішили підтримати свою знайому.

Але відвертий вигляд Джіджі і Белли привернув чи не більше уваги, ніж сам тенісний матч. Для образів вболівальниць зірки обрали схожі over-size наряди: Джіджі одягнула блакитно-сіру сорочку та обтягуючі білі велосипедки, а Белла приміряла коротку сукню-сорочку та аксесуари.

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Спортивні образи сестри Хадід однаково спустили з плечей і виглядали досить провокаційно. Дівчата знімали в Instagram Stories перебіг подій матчу, а також смакували фаст-фудом та гучно вболівали за Серену Вільямс.



Белла і Джіджі Хадід на Чемпіонаті США з тенісу

Варто додати, що підтримати Серену Вільямс прийшло багато зіркових друзів. Серед них були і брати Джонас зі своїми коханами – Софі Тернер і Пріянкою Чопрою.