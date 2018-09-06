Джіджі і Белла Хадід відвідали тенісний матч у відвертих образах
Сестри Хадід є хорошими подругами знаменитої тенісистки Серени Вільямс. Днями моделі відвідали Чемпіонат США з тенісу, на якому вирішили підтримати свою знайому.
Але відвертий вигляд Джіджі і Белли привернув чи не більше уваги, ніж сам тенісний матч. Для образів вболівальниць зірки обрали схожі over-size наряди: Джіджі одягнула блакитно-сіру сорочку та обтягуючі білі велосипедки, а Белла приміряла коротку сукню-сорочку та аксесуари.
Читайте також: Тенісистка Серена Вільямс знялась у яскравих образах для модного журналу
Спортивні образи сестри Хадід однаково спустили з плечей і виглядали досить провокаційно. Дівчата знімали в Instagram Stories перебіг подій матчу, а також смакували фаст-фудом та гучно вболівали за Серену Вільямс.
Белла і Джіджі Хадід на Чемпіонаті США з тенісу
Варто додати, що підтримати Серену Вільямс прийшло багато зіркових друзів. Серед них були і брати Джонас зі своїми коханами – Софі Тернер і Пріянкою Чопрою.