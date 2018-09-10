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Джіджі та Белла Хадід прийшли на світську подію в сексапільному одязі: фото

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Джіджі та Белла Хадід
Джіджі та Белла Хадід / Getty images

Одні з найвідоміших моделей світу Джіджі та Белла Хадід засвітили оголені груди в пікантних образах.

У Нью-Йорку триває Тиждень моди. Багато американських знаменитостей приїхали до мегаполісу, щоб побачити нові колекції популярних брендів. Окрім цього, місто заполонили моделі, серед яких – славнозвісні сестри Хадід. 

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Нещодавно фотографи побачили Джіджі та Беллу просто посеред вулиці. Зірки роздавали автографи перед тим, як сісти в своє авто. Однак не тільки несподівана поява моделей привернула увагу людей, але й відверте та яскраве вбрання Джіджі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Зірка вбрала сукню жовтого кольору від Brandon Maxwell. Плаття мало чимале декольте, яке оголювало груди звабливої Джіджі Хадід. Водночас Белла була не менш пікантно одіта: манекенниця засвітилась у сексуальному костюмі світлого кольору та взутті на підборах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

У таких сексапільних вбраннях сестри Хадід пішли на вечірку BOF. В руках у Джіджі була пляшка рожевого шампанського, запакована в прозору сумку-футляр, яку вона засвітила на світському заході. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Business of Fashion (@bof)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Business of Fashion (@bof)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Теги: LifeStyle Нью-Йорк Белла Хадід Джіджі Хадід Мода
Джерело: 24 Канал
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