Джіджі та Белла Хадід прийшли на світську подію в сексапільному одязі: фото

Одні з найвідоміших моделей світу Джіджі та Белла Хадід засвітили оголені груди в пікантних образах.

У Нью-Йорку триває Тиждень моди. Багато американських знаменитостей приїхали до мегаполісу, щоб побачити нові колекції популярних брендів. Окрім цього, місто заполонили моделі, серед яких – славнозвісні сестри Хадід.

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Нещодавно фотографи побачили Джіджі та Беллу просто посеред вулиці. Зірки роздавали автографи перед тим, як сісти в своє авто. Однак не тільки несподівана поява моделей привернула увагу людей, але й відверте та яскраве вбрання Джіджі.

Зірка вбрала сукню жовтого кольору від Brandon Maxwell. Плаття мало чимале декольте, яке оголювало груди звабливої Джіджі Хадід. Водночас Белла була не менш пікантно одіта: манекенниця засвітилась у сексуальному костюмі світлого кольору та взутті на підборах.

У таких сексапільних вбраннях сестри Хадід пішли на вечірку BOF. В руках у Джіджі була пляшка рожевого шампанського, запакована в прозору сумку-футляр, яку вона засвітила на світському заході.