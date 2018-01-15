04:32
16 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін добив комуністів. Расистський скандал в
Вєсті Кремля
23:14, 15 січня
Вєсті. UA. Боксерський політичний клуб. Поради депутатів
Вєсті.UA
21:10, 15 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика на грані
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ

Джим Керрі розповів про пережитий жах після фейкової ракетної атаки на Гаваях

20:48, 15 січня 1135 Читать новость на русском
Джим Керрі
Джим Керрі / Фото з Instagram

Голлівудський актор Джим Керрі став одним із тих, кого 13 січня розбудили повідомлення про наближення балістичної ракети на американський штат Гаваї.

"Сьогодні вранці я прокинувся на Гаваях і зрозумів, що мені залишилося жити 10 хвилин. Це була помилкова тривога, але, тим не менш, це справжнє божевілля. Якщо ми дозволимо цьому Гоморрі і його корумпованому республіканському конгресу продовжувати віддалятися від світу на землі, ми прийдемо до таких страждань, яких не можемо навіть уявити", – написав Керрі в Twitter.

Неправдиве повідомлення було надіслане на мобільні телефони жителів штату, а також на місцеві радіостанції і телеканали. В результаті на острові виникла паніка, яка тривала довгих 40 хвилин, поки влада не зв'язалися з населенням і не вказали на технічну помилку.

Паніка була викликана одним із співробітників служби надзвичайних ситуацій, який під час передачі чергової зміни помилково натиснув не на ту кнопку на своєму комп'ютері.

Залишається тільки здогадуватися, що пережили всі ті, хто отримав або почув дане попередження, в якому також вказувалося, що "це не навчальна тривога", і пропонувалося негайно шукати притулок.


Повідомлення про ракетну тривогу

Теги: LifeStyle США Надзвичайні ситуації КНДР Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Померла Долорес О'Ріордан: найкращі пісні та кліпи гурту The Cranberries
15 січня, 20:08 Померла Долорес О'Ріордан: найкращі пісні та кліпи гурту The Cranberries
1320
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук