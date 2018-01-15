Джим Керрі розповів про пережитий жах після фейкової ракетної атаки на Гаваях

Голлівудський актор Джим Керрі став одним із тих, кого 13 січня розбудили повідомлення про наближення балістичної ракети на американський штат Гаваї.

"Сьогодні вранці я прокинувся на Гаваях і зрозумів, що мені залишилося жити 10 хвилин. Це була помилкова тривога, але, тим не менш, це справжнє божевілля. Якщо ми дозволимо цьому Гоморрі і його корумпованому республіканському конгресу продовжувати віддалятися від світу на землі, ми прийдемо до таких страждань, яких не можемо навіть уявити", – написав Керрі в Twitter.

Неправдиве повідомлення було надіслане на мобільні телефони жителів штату, а також на місцеві радіостанції і телеканали. В результаті на острові виникла паніка, яка тривала довгих 40 хвилин, поки влада не зв'язалися з населенням і не вказали на технічну помилку.

I woke up this morning in Hawaii with ten minutes to live. It was a false alarm, but a real psychic warning. If we allow this one-man Gomorrah and his corrupt Republican congress to continue alienating the world we are headed for suffering beyond all imagination. ;^\ pic.twitter.com/Kwca91IIy2 — Jim Carrey (@JimCarrey) 13 января 2018 г.

Паніка була викликана одним із співробітників служби надзвичайних ситуацій, який під час передачі чергової зміни помилково натиснув не на ту кнопку на своєму комп'ютері.

Залишається тільки здогадуватися, що пережили всі ті, хто отримав або почув дане попередження, в якому також вказувалося, що "це не навчальна тривога", і пропонувалося негайно шукати притулок.



Повідомлення про ракетну тривогу