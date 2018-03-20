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Джим Керрі в своїх карикатурах висміяв Трампа за зв'язки з Путіним

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Популярний актор Джим Керрі, якого ми звикли бачити в комедійних голлівудських фільмах, намалював низку політичих карикатур, більшість яких присвячена адміністрації президента США Дональда Трампа.

Актор спровокував справжню онлайн-війну, опублікувавши в своєму Twitter карикатуру на прес-секретаря Білого дому Сару Хакабі Сандерс.

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Керрі зобразив Сандерс, обличчя якої спалахує від гніву. Також під малюнком він розмістив підпис до карикатури.

"Це портрет так званого християнина, єдиною метою якого є брехня для нечестивих. Дивовижно!", – написав актор.

Деякі користувачі назвали портрет Керрі сексистським і таким, що принижує релігію Сандерс.

"Жалюгідний забіяка, сексист, ненависник, фанатик і "християнофоб"... якою була б лицемірна голлівудська реакція, якби він назвав когось "так званим мусульманином" або "так званим євреєм?", – гнівно відреагував у своєму Twitter колишній губернатор штату Арканзас і батько Сари Майк Хакабі.

"Те, що на нього нападають за таке - це смішно", – виступила на захист творчості Керрі комік Кеті Гріффін.

У свою чергу актор опублікував нову карикатуру, яка зображує Трампа в образі злої відьми, а також політиків Пола Райана і Марко Рубіо, яких назвав "літаючими мавпочками Путіна".

Нагадаємо, влітку минулого на відеоплатформі Vimeo з'явилася короткометражка під назвою "Мені потрібен був колір". У ній 55-річний актор Джим Керрі постав перед публікою як художник і скульптор.

Теги: LifeStyle Фотоновини Карикатура Мистецтво Дональд Трамп Голлівуд
Джерело: НВ
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