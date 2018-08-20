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Джим Керрі знявся у романтичній фотосесії для глянцю: стильні кадри

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Джим Керрі для The Hollywood Reporter
Джим Керрі для The Hollywood Reporter / www.hollywoodreporter.com

Голлівудський кіноактор Джим Керрі став зіркою обкладинки нового випуску журналу The Hollywood Reporter. Вперше за кілька років після чималих скандалів він дав відверте інтерв’ю.

Для зйомки кіноактор, відомий своїми комедійними ролями, постав у неочікуваному романтичному образі, який нагадував стиль кінця минулого століття. Характерна зачіска в стилі The Beatles, чорно-білі кольори та екстравагантні костюми, – все це про нову фотосесію Керрі.

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Джим Керрі для The Hollywood Reporter

У новому амплуа Джим Керрі нагадує шанувальникам знаменитого митця Енді Воргола. Автором зйомки став Остін Харграв. В інтерв’ю для глянцю зірка фільмів "Тупий і ще тупіший", "Ейс Вентура" і "Маска" розповів, що хоч комедійні фільми і принесли йому слав та багато грошей, але після них актор зовсім не хотів з’являтись в кіно.

Мій план не був приєднатися до Голлівуду, а зруйнувати його. Просто я більше не хотів бути в цьому бізнесі. Мені не подобалося те, що відбувалося, те, як корпорації все більше контролювали весь процес. Можливо, вплинуло і те, що мене потягнуло до живопису, тут немає ніякого комітету, який би говорив тобі, що треба зобразити на полотні,
– зізнався 56-річний Джим Керрі.

Нагадаємо, що останні роки для Керрі були важкими – його звинуватили у причетності до смерті його колишньої подруги Кетріони Уайт. Жінка вчинила самогубство у вересні 2015 після завершення стосунків з Керр, їй було 28 років. Причиною смерті стало передозування ліками. Але батьки Катріони подали в суд на Джима Керрі, звинувативши його в тому, що саме він постачав дівчині таблетки і підштовхнув до самогубства. Перед смертю дівчина залишила записку, в якій звинувачувала в своїй смерті Джима Керрі.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: The Hollywood Reporter
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