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      Джима фінішувала першою в контрольному спринті

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      Джима виграла контрольний спринт
      Джима виграла контрольний спринт / Sports.ru

      Сьогодні в австрійському Обертілліяхі пройшов контрольний спринт, який вдало завершився для українських біатлоністок.

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      Українка Юлія Джима перемогла, випередивши Марі Едер з Фінляндії на 12,9 секунди. Джима допустила тільки один промах на двох вогневих рубежах.

      Інша українка – Анастасія Меркушина фінішувала 6-ю, відставши від Джими на 56,8 секунди. Вона теж один раз промахнулась під час стрільби.

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      Всього в спринті взяли участь 16 біатлоністок.

      1. Юлія Джима (Україна) (0+1) 22: 06,4
      2. Марі Едер (Лаукканен) (Фінляндія) (1+0) +12,9
      3. Клер Іган (США) (0+0) +31,0
      ...
      6. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1) +56,8

      Нагадаємо, що перший етап Кубка світу розпочнеться 2 грудня зі змішаних естафет у словенській Поклюці. Туди від України відправляться шестеро жінок і п'ятеро чоловіків.

       

      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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