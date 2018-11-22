Джима фінішувала першою в контрольному спринті

Сьогодні в австрійському Обертілліяхі пройшов контрольний спринт, який вдало завершився для українських біатлоністок.

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Українка Юлія Джима перемогла, випередивши Марі Едер з Фінляндії на 12,9 секунди. Джима допустила тільки один промах на двох вогневих рубежах.

Інша українка – Анастасія Меркушина фінішувала 6-ю, відставши від Джими на 56,8 секунди. Вона теж один раз промахнулась під час стрільби.

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Всього в спринті взяли участь 16 біатлоністок.

1. Юлія Джима (Україна) (0+1) 22: 06,4

2. Марі Едер (Лаукканен) (Фінляндія) (1+0) +12,9

3. Клер Іган (США) (0+0) +31,0

...

6. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1) +56,8

Нагадаємо, що перший етап Кубка світу розпочнеться 2 грудня зі змішаних естафет у словенській Поклюці. Туди від України відправляться шестеро жінок і п'ятеро чоловіків.