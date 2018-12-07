Джима про виступи за Словенію: Ніколи не говори ніколи

Українська біатлоністка Юлія Джима відповіла на запитання про можливість виступу за збірну Словенії.

Біатлоністка стверджує, що на цей момент це неможливо, але статися може все.

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"Думаю, всі розуміють – на цей момент це неможливо. Але знаєте, як кажуть: ніколи не говори ніколи. У житті бувають різні ситуації, і незрозуміло, як усе повернеться. Але на цей момент я бігаю за Україну і, сподіваюся, буду продовжувати", - сказала Джима, передає "Матч ТВ".

Нагадаємо, Джима готувалася до сезону з чоловічою збірною Словенії, яку очолює Урош Велепец.