Джима про виступи за Словенію: Ніколи не говори ніколи
Українська біатлоністка Юлія Джима відповіла на запитання про можливість виступу за збірну Словенії.
Біатлоністка стверджує, що на цей момент це неможливо, але статися може все.
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"Думаю, всі розуміють – на цей момент це неможливо. Але знаєте, як кажуть: ніколи не говори ніколи. У житті бувають різні ситуації, і незрозуміло, як усе повернеться. Але на цей момент я бігаю за Україну і, сподіваюся, буду продовжувати", - сказала Джима, передає "Матч ТВ".
Нагадаємо, Джима готувалася до сезону з чоловічою збірною Словенії, яку очолює Урош Велепец.
Джерело: 24 Канал
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