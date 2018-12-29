Джима та Прима фінішували сьомими у мас-старті на Різдвяній гонці

Українські біатлоністи Юлія Джима і Артем Прима невдало виступили в мас-старті на престижних комерційних змаганнях в німецькому Гельзенкірхені.

Головною подією цього дня став останній старт у кар'єрі двох видатних спортсменів – подружньої пари Дарії Домрачевої та Уле-Айнара Бьорндалена.

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Але справжні чемпіони не дозволяють собі просто відбувати номер і ніжитися в променях слави. Мас-старт білорусько-норвезький дует завершив у лідируючій трійці, відставши від переможців першої частини "дуатлону" всього на шість секунд!

Виграли мас-старт італійці Доротея Вірер – Лукас Хофер, навіть незважаючи на сім промахів на вогневих рубежах. Другими фінішували французи Анаіс Бескон – Емільєн Жаклен. Українські біатлоністи Юлія Джима і Артем Прима на штрафне коло заходили шість разів.

У результаті Джима і Прима першу частину Різдвяної гонки завершили на сьомому місці з хвилинним відставанням від лідерів.

Результати мас-старту на Різдвяній гонці

1. Доротея Вірер – Лукас Хофер (7) 33:24,8

2. Анаіс Бескон – Емільєн Жаклен (4) +3,4

3. Дар'я Домрачева – Уле-Айнар Бьорндален (4) +6,1

4. Ліза Тереза Хаузер – Домінік Ландертінгер (5) +8,2

5. Франціска Пройсс – Симон Шемпп (6) +21,0

6. Деніз Херрманн – Бенедикт Долль (8) +52,1

7. Юлія Джима – Артем Прима (6) +1:02,8

8. Вероніка Віткова – Міхал Крчмарж (8) +1:10,6

9. Катерина Юрлова-Перхта – Антон Шипулін (5) +1:14,7

10. Фуюкі Тачізакі – Мікіто Тачізакі (5) +1:16,2

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