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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Джима та Прима фінішували сьомими у мас-старті на Різдвяній гонці

      103 Читать новость на русском
      Юлія Джима
      Юлія Джима / Getty Images

      Українські біатлоністи Юлія Джима і Артем Прима невдало виступили в мас-старті на престижних комерційних змаганнях в німецькому Гельзенкірхені.

      Головною подією цього дня став останній старт у кар'єрі двох видатних спортсменів – подружньої пари Дарії Домрачевої та Уле-Айнара Бьорндалена.

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      Але справжні чемпіони не дозволяють собі просто відбувати номер і ніжитися в променях слави. Мас-старт білорусько-норвезький дует завершив у лідируючій трійці, відставши від переможців першої частини "дуатлону" всього на шість секунд!

      Виграли мас-старт італійці Доротея Вірер – Лукас Хофер, навіть незважаючи на сім промахів на вогневих рубежах. Другими фінішували французи Анаіс Бескон – Емільєн Жаклен. Українські біатлоністи Юлія Джима і Артем Прима на штрафне коло заходили шість разів.

      У результаті Джима і Прима першу частину Різдвяної гонки завершили на сьомому місці з хвилинним відставанням від лідерів.

      Результати мас-старту на Різдвяній гонці

      1. Доротея Вірер – Лукас Хофер (7) 33:24,8
      2. Анаіс Бескон – Емільєн Жаклен (4) +3,4
      3. Дар'я Домрачева – Уле-Айнар Бьорндален (4) +6,1
      4. Ліза Тереза Хаузер – Домінік Ландертінгер (5) +8,2
      5. Франціска Пройсс – Симон Шемпп (6) +21,0
      6. Деніз Херрманн – Бенедикт Долль (8) +52,1
      7. Юлія Джима – Артем Прима (6) +1:02,8
      8. Вероніка Віткова – Міхал Крчмарж (8) +1:10,6
      9. Катерина Юрлова-Перхта – Антон Шипулін (5) +1:14,7
      10. Фуюкі Тачізакі – Мікіто Тачізакі (5) +1:16,2

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      Теги: Новини біатлону Юлія Джима Артем Прима Спорт
      Джерело: 24 Канал
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