Джима та Прима заявлені на Різдвяну гонку від збірної України
Біатлоністи Юлія Джима і Артем Прима заявлені за збірну України на Різдвяну гонку, яка пройде 29 грудня в німецькому Гельзенкірхені.
Зазначимо, що у минулому році Джима в парі з бельгійцем Міхаелем Решем посіли п'яте місце. Для Прими це буде перша Різдвяна гонка в кар'єрі.
Читайте також: Лідерка збірної України з біатлону може пропустити останню гонку року
Всього в Різдвяній гонці виступлять 10 пар:
1. Деніз Херманн і Сімон Шемп (Німеччина);
2. Ванесса Гінц і Ерік Лессер (Німеччина);
3. Ліза Тереза Хаузер і Домінік Ландентінгер (Австрія);
4. Доротея Вірер і Лукас Хоффер (Італія);
5. Катерина Юрлова-Перхт і Антон Шипулін (Росія);
6. Юлія Джима і Артем Прима (Україна);
7. Анаіс Бескон і Емільєн Жакелен (Франція);
8. Вероніка Віткова і Міхал Крчмарж (Чехія);
9. Фуюкі Татідзакі і Мікіто Татідзакі (Японія);
10. Дар'я Домрачева (Білорусь) і Уле Ейнар Бьорндален (Норвегія).
Що таке Різдвяна гонка?
Це щорічні комерційні змагання з біатлону, які проходять на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені з 2002-го року.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24