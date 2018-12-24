Джима та Прима заявлені на Різдвяну гонку від збірної України

Біатлоністи Юлія Джима і Артем Прима заявлені за збірну України на Різдвяну гонку, яка пройде 29 грудня в німецькому Гельзенкірхені.

Зазначимо, що у минулому році Джима в парі з бельгійцем Міхаелем Решем посіли п'яте місце. Для Прими це буде перша Різдвяна гонка в кар'єрі.

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Всього в Різдвяній гонці виступлять 10 пар:

1. Деніз Херманн і Сімон Шемп (Німеччина);

2. Ванесса Гінц і Ерік Лессер (Німеччина);

3. Ліза Тереза Хаузер і Домінік Ландентінгер (Австрія);

4. Доротея Вірер і Лукас Хоффер (Італія);

5. Катерина Юрлова-Перхт і Антон Шипулін (Росія);

6. Юлія Джима і Артем Прима (Україна);

7. Анаіс Бескон і Емільєн Жакелен (Франція);

8. Вероніка Віткова і Міхал Крчмарж (Чехія);

9. Фуюкі Татідзакі і Мікіто Татідзакі (Японія);

10. Дар'я Домрачева (Білорусь) і Уле Ейнар Бьорндален (Норвегія).

Що таке Різдвяна гонка?

Це щорічні комерційні змагання з біатлону, які проходять на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені з 2002-го року.

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