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Джиммі Кіммел згадав про секс-скандал на церемонії Оскар 2018

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Джиммі Кіммел на Оскарі 2018
Джиммі Кіммел на Оскарі 2018 / www.cetusnews.com

В ніч з 4 на 5 березня в Лос-Анджелесі відбулась ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар". Ведучий Джиммі Кіммел, який вже вдруге тішить публіку "Оскара" згадав на події і про наболілий секс-скандал в Голлівуді.

Розкішну церемонії в театрі Dolby у Лос-Анджелесі розпочав телевізійний ведучий Джиммі Кіммел. На початку своєї промови він не оминув саму статуетку "Оскара" у вигляді золотого чоловіка. Так він торкнувся теми секс-скандалу в Голлівуді.

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Оскар – найулюбленіший та найшанованіший чоловік у Голлівуді... Лише гляньте на нього. Тримає свої руки так, щоби ви могли їх бачити. Ніколи не каже грубощів і, найважливіше, в нього взагалі нема пеніса. Він у буквальному сенсі – статуя обмежень. І саме таких чоловіків нам найбільше бракує в цьому місті,
– розпочав Кіммел.

Він додав, що Голлівуд є просто неймовірно нетямущим відносно жінок.

"Ми зняли фільм "Чого хочуть жінки" з Мелом Гібсоном. Це все, що вам треба знати", – пожартував ведучий.

Завершуючи тему сексуальних домагань, Джиммі зазначив, що йому дуже хочеться, щоби в Голлівуді справді відбулися зміни, і щоби жінки подолали таке явище, як харасмент по відношенню до них. Для цього він згадав жіночі кампанії #MeToo і Time's Up, до яких закликав звернутися в разі потреби.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Оскар Оскар-2018 Секс-скандал
Джерело: Cetus News
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