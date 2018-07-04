Джинси і біла футболка: племінниця принцеси Діани продемонструвала демократичний образ: фото

Леді Кітті Спенсер, яка є дочкою молодшого брата принцеси Діани – Чарльза Спенсера, продовжує підкорювати серця шанувальників своєю вишуканістю і стилем.

Кітті опублікувала знімок з прогулянки на своїй сторінці в Instagram.

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Кітті Спенсер позує в комфортних джинсах і білій футболці під час відпочинку в Італії. Зауважмо, що такий повсякденний стиль полюбляла і принцеса Діана.