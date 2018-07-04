Джинси і біла футболка: племінниця принцеси Діани продемонструвала демократичний образ: фото
Леді Кітті Спенсер, яка є дочкою молодшого брата принцеси Діани – Чарльза Спенсера, продовжує підкорювати серця шанувальників своєю вишуканістю і стилем.
Кітті опублікувала знімок з прогулянки на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Племінниця принцеси Діани у стриманому одязі та в дорогих прикрасах знялася для реклами Bulgari
Кітті Спенсер позує в комфортних джинсах і білій футболці під час відпочинку в Італії. Зауважмо, що такий повсякденний стиль полюбляла і принцеса Діана.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі