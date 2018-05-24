Джинсовий тренч: як і з чим носити влітку

Джинсовий верхній одяг стає усе популярнішим. Проте у той час, як "джинсовки" є у гардеробі більшості жінок, то джинсове пальто лише починає витісняти звичний бежевий тренч.

Денім входить в категорію базових речей, тому джинсовий тренч стає універсальним.

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Джинсова куртка – це добре, а джинсовий плащ – ще краще. По-перше, практично – усі потертості лише прикрашають денім. Також не жарко – джинсовий тренч дихає, тому на літо підходить краще звичайного. Наостанок, це просто красиво – тренч, яким би він не був, завжди пасує,

– пише Vogue.

До прикладу, відома актриса і фотомодель Сієнна Міллер, яка для вуличної зйомки одягла блакитні джинси з тренчем з деніму, бавовняну блакитну сорочку і рожеві мюлі. Сумку обрала яскраво-жовтого кольору.



Сієнна Міллер у джинсовому тренчі.

Колір і фактура деніму визначають, до якої сезону належить тренч.

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Публикация от @skybluepeaches 18 Янв 2018 в 6:43 PST

Також, тренч з деніму можна носити з коктейльними сукнями для створення вечірнього образу.



З чим носити джинсовий тренч

Публикация от TSALT (@tsaltstyle) 11 Янв 2018 в 7:03 PST

Публикация от Phelora's Closet (@phelorascloset) 7 Дек 2017 в 8:11 PST