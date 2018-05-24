Джинсовий тренч: як і з чим носити влітку
Джинсовий верхній одяг стає усе популярнішим. Проте у той час, як "джинсовки" є у гардеробі більшості жінок, то джинсове пальто лише починає витісняти звичний бежевий тренч.
Денім входить в категорію базових речей, тому джинсовий тренч стає універсальним.
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Джинсова куртка – це добре, а джинсовий плащ – ще краще. По-перше, практично – усі потертості лише прикрашають денім. Також не жарко – джинсовий тренч дихає, тому на літо підходить краще звичайного. Наостанок, це просто красиво – тренч, яким би він не був, завжди пасує,
– пише Vogue.
До прикладу, відома актриса і фотомодель Сієнна Міллер, яка для вуличної зйомки одягла блакитні джинси з тренчем з деніму, бавовняну блакитну сорочку і рожеві мюлі. Сумку обрала яскраво-жовтого кольору.
Сієнна Міллер у джинсовому тренчі.
Колір і фактура деніму визначають, до якої сезону належить тренч.
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Також, тренч з деніму можна носити з коктейльними сукнями для створення вечірнього образу.
З чим носити джинсовий тренч