Джинсовий верх і низ: у моду повертається популярний тренд 90-х
У моду повертається ще один популярний у 90-х роках тренд в одязі – носити джинси і джинсовий топ разом.
Як пише The Sun, у 2018-му році образ, які складалися з джинсового верху і низу, обирали супермоделі Кендалл Дженнер, Хайді Клум, актриси Дані Дайер і Мішель Кіган.
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Як носити джинсовий верх і низ разом
Модні експерти визначили кілька порад, як правильно комбінувати джинсові речі. Такий ансамбль повинен збігатися по тону, а під джинсову куртку найкраще підібрати однотонну білу футболку.
До такого образу найкраще підійдуть туфлі на підборах контрастного кольору.
У спекотну погоду можна обрати укорочені джинси або міні-спідницю з коротким джинсовим топом.
А джинси темних кольорів варто поєднувати з такою ж темною джинсового сорочкою. Таку комбінацію можна доповнити третьою річчю – джинсовою курткою.