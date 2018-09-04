Джинсовий верх і низ: у моду повертається популярний тренд 90-х

У моду повертається ще один популярний у 90-х роках тренд в одязі – носити джинси і джинсовий топ разом.

Як пише The Sun, у 2018-му році образ, які складалися з джинсового верху і низу, обирали супермоделі Кендалл Дженнер, Хайді Клум, актриси Дані Дайер і Мішель Кіган.

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Допис, поширений Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 18 Кві 2017 р. о 10:14 PDT

Як носити джинсовий верх і низ разом

Модні експерти визначили кілька порад, як правильно комбінувати джинсові речі. Такий ансамбль повинен збігатися по тону, а під джинсову куртку найкраще підібрати однотонну білу футболку.

До такого образу найкраще підійдуть туфлі на підборах контрастного кольору.

У спекотну погоду можна обрати укорочені джинси або міні-спідницю з коротким джинсовим топом.

А джинси темних кольорів варто поєднувати з такою ж темною джинсового сорочкою. Таку комбінацію можна доповнити третьою річчю – джинсовою курткою.