Джип розірвало: під Одесою у ДТП загинув чиновник – моторошні фото
Джерело:Поліція Одещини
На трасі Одеса-Київ в Розділянському районі сталась страшна ДТП. Водій "Toyota Land Cruiser" не впорався з керуванням та зіткнувся з напівпричепом вантажівки "DAF". У результаті джип розірвало на частини.
Водій вантажівки зупинився на розділювальний смузі. Натомість чоловік за кермом легковика миттєво загинув на місці.
Читайте також В іспанській Марбельї автомобіль в'їхав у натовп: є постраждалі – відео 18+
Деталі ДТП
За інформацією dtp.kiev.ua, 50-річний чоловік випереджав вантажівку. Тоді врізався в зерновоз, який намагався розвернутися в бік Одеси.
У джипа розірвало всю ліву передню сторону, водій загинув миттєво. У зерновозу залишилась подряпана права задня сторона.
Розтрощена автівка / Фото Нацполіції
На місце ДТП одразу прибули рятувальники та правоохоронці. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває.
Що відомо про загиблого
У ЗМІ пишуть, що загиблий – чиновник автодору. Однак не уточнили, хто саме. Він користувався автомобілем всього 3 місяці.