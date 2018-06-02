Джип на переході збив жінку з дитиною: 4-річна дівчинка загинула на місці

Жахлива ДТП сталась ввечері 2 червня на окраїні Одеси. Позашляховик на швидкості збив жінку з дитиною, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Аварія сталась приблизно о 19:20 на перетині Тираспольського шосе та Першого Амурського провулку, пише місцеве видання "Думская".

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Поліцейські, які прибули на виклик, з'ясували, що за кермом іномарки Toyota RAV4 перебувала 69-річна жінка.

Дівчина та дитина переходили дорогу за лічені метри від нерегульованого пішохідного переходу. Відомо, що це були тітка і її племінниця.



Авто на швидкості збило жінку з дитиною в Одесі//Думская

Чотирирічна дитина від отриманих травм загинула на місці, а молоду жінку доставили в лікарню у важкому стані.

Дівчинка приблизно 4 років загинула на місці події. Жінка - в комі... У місці ДТП – нерегульований пішохідний перехід, миготливий жовтий,

– уточнила речниця патрульної поліції Одеси Алла Марченко.

На фото з місця ДТП видно, що в автівки розбите лобове скло і від удару пошкоджена передня частина капоту.

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