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Джип влетів у зупинку в Чернівцях

18:43, сьогодні 665 Читать новость на русском
Джип влетів у зупинку в Чернівцях
Джип влетів у зупинку в Чернівцях / molbuk.ua

У Чернівцях джип влетів у зупинку, на якій у той момент перебувало кілька людей.

Про це пише видання molbuk.ua.

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Як повідомили у прес-службі Національної поліції в Чернівецькій області, автомобіль збив трьох людей, одну з яких забрали до лікарні на обстеження.

Інші деталі аварії встановлюють поліцейські.

В аварії постраждало 3 людей

В аварії постраждало 3 людей

Теги: Новини України Чернівці Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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