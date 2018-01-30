Джип влетів у зупинку в Чернівцях
18:43, сьогодні 665 Читать новость на русском
У Чернівцях джип влетів у зупинку, на якій у той момент перебувало кілька людей.
Про це пише видання molbuk.ua.
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Як повідомили у прес-службі Національної поліції в Чернівецькій області, автомобіль збив трьох людей, одну з яких забрали до лікарні на обстеження.
Інші деталі аварії встановлюють поліцейські.
В аварії постраждало 3 людей
Джерело: 24 Канал
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