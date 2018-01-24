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Джип зніс автобусну зупинку у Москві: є загиблі та постраждалі

23:22, 24 січня 816 Читать новость на русском
ДТП у Москві
ДТП у Москві / Фото з вільних джерел

У середу, 24 січня, водій не впорався з керуванням і в'їхав в автобусну зупинку поблизу будинку 68 по проспекті Миру у Москві.

Про це інформує ТАСС. Внаслідок аварії загинула одна людина, яка стояла на зупинці.

Раніше повідомлялося, що водій автомобіля загинув. Проте за уточненими даними він живий, з ним працюють співробітники поліції.

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Співробітники екстрених служб витягли зі спотвореного автомобіля тіло загиблого пасажира, який від сильного зіткнення опинився у багажнику.

Щонайменше чотири людини постраждали. Все вони очікували на автобус. Кілька постраждалиг доставили до лікарні в тяжкому стані.

За даними джерела, чоловік значно перевищив дозволену швидкість.

Водій рухався зі швидкістю не менше 100 кілометрів за годину,
– сказав співрозмовник агентства.

Відомо, що водій пройде перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Видання зазначає, що чоловік відмовляється від медичної допомоги.

На місті працює ДПС Росії, яка розслідує причини та обставини події, та медики.

Теги: Новини Росії Аварії та ДТП Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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