Не може стояти осторонь: Джо Байден балотуватиметься в президенти США
Джо Байден, який був віце-президентом за президентства Барака Обами, заявил, что піде на вибори президента США у 2020 році.
Опитування Монмутского університету, показали, что Байден лідирує в списку кандидатів-демократів.
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Його готові підтримати 27% віборців-демократів по всій країні, что на 7 % більше, ніж у сенатора Берні Сандерса.
"Основні цінності цієї нації... наше становище в світі... сама наша демократія... все, що зробило Америку Америкою – поставлено на карту. Ось чому сьогодні я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів", – написав Байден у Twitter.
У відео він згадав про події серпня 2017 року, коли в американському Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, відбулася акція націоналістів, яка обернулася масовими безладами. Тоді одна людина загинула. Чинний президент США Дональд Трамп засудив дії націоналістів, але зазначив, що в насиллі винні "дуже хороші люди з обох сторін".
"Дуже хороші люди з обох сторін?" Цими словами президент США встановив моральну рівність між тими, хто поширює насильство, та тими, хто мав сміливість протистояти цьому. І в той момент я знав, що загроза цій нації не схожа на ту, яку я коли-небудь бачив у своєму житті",
– сказав Байден.
Екс-віце-президент вважає, якщо Трампа переоберуть на другий термін, "він буде завжди та фундаментально міняти характер цієї нації".
"Я не можу стояти осторонь та спостерігати за тим, що трапиться з ключовими цінностями цієї нації, нашим статусом у світі, нашою демократією. Усім, що створило Америку. Америка – на кону. Ось чому я сьогодні оголошую про свою кандидатуру на виборах президента Сполучених Штатів", – заявив Байден у своєму відеозверненні.
Джо Байден був віце-президентом за часів Барака Обами
У грудні 2018 року Джо Байден заявляв, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною на посаду президента у країні".
На мій погляд, я найкваліфікованіша людина на посаду президента у країні. Над проблемами, з якими стикається сьогодні наша країна, я працював все своє життя: це положення середнього класу і зовнішня політика,
– зазначив Байден.
А вкінці березня на зустрічі з прихильниками політик переживав, що не зможе відразу зібрати гроші через онлайн-пожертвування, як це роблять деякі інші кандидати-демократи, в тому числі колишній член палати представників Бето О'Рурк з Техасу і сенатор Берні Сандерс з Вермонта. Кожен з них отримав близько 6 мільйонів протягом 24 годин після того, як вони оголосили про висунення на посаду глави держави.
Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.
Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.