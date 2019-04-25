Не може стояти осторонь: Джо Байден балотуватиметься в президенти США

Джо Байден, який був віце-президентом за президентства Барака Обами, заявил, что піде на вибори президента США у 2020 році.

Опитування Монмутского університету, показали, что Байден лідирує в списку кандидатів-демократів.

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Його готові підтримати 27% віборців-демократів по всій країні, что на 7 % більше, ніж у сенатора Берні Сандерса.

"Основні цінності цієї нації... наше становище в світі... сама наша демократія... все, що зробило Америку Америкою – поставлено на карту. Ось чому сьогодні я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів", – написав Байден у Twitter.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) 25 квітня 2019 р.

У відео він згадав про події серпня 2017 року, коли в американському Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, відбулася акція націоналістів, яка обернулася масовими безладами. Тоді одна людина загинула. Чинний президент США Дональд Трамп засудив дії націоналістів, але зазначив, що в насиллі винні "дуже хороші люди з обох сторін".

"Дуже хороші люди з обох сторін?" Цими словами президент США встановив моральну рівність між тими, хто поширює насильство, та тими, хто мав сміливість протистояти цьому. І в той момент я знав, що загроза цій нації не схожа на ту, яку я коли-небудь бачив у своєму житті",

– сказав Байден.

Екс-віце-президент вважає, якщо Трампа переоберуть на другий термін, "він буде завжди та фундаментально міняти характер цієї нації".

"Я не можу стояти осторонь та спостерігати за тим, що трапиться з ключовими цінностями цієї нації, нашим статусом у світі, нашою демократією. Усім, що створило Америку. Америка – на кону. Ось чому я сьогодні оголошую про свою кандидатуру на виборах президента Сполучених Штатів", – заявив Байден у своєму відеозверненні.



Джо Байден був віце-президентом за часів Барака Обами

У грудні 2018 року Джо Байден заявляв, що вважає себе "найкваліфікованішою людиною на посаду президента у країні".

На мій погляд, я найкваліфікованіша людина на посаду президента у країні. Над проблемами, з якими стикається сьогодні наша країна, я працював все своє життя: це положення середнього класу і зовнішня політика,

– зазначив Байден.

А вкінці березня на зустрічі з прихильниками політик переживав, що не зможе відразу зібрати гроші через онлайн-пожертвування, як це роблять деякі інші кандидати-демократи, в тому числі колишній член палати представників Бето О'Рурк з Техасу і сенатор Берні Сандерс з Вермонта. Кожен з них отримав близько 6 мільйонів протягом 24 годин після того, як вони оголосили про висунення на посаду глави держави.

Що відомо про Джо Байдена?Він два терміни був віце-президентом за президентства Барака Обами. Раніше він претендував на посаду глави держави в кампаніях 1988 і 2008 років.



Колишній віце-президент США також розповів, що смерть його старшого сина Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році, завадила йому балотуватися на виборах 2016 року. Політик підтримував Євромайдан та засуджує агресію Російської Федерації.