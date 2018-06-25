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Джо Джексон підтвердив чутки про свій смертельний діагноз

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Джо Джексон
Джо Джексон / Фото з відкритих джерел

Американський музичний менеджер, батько Майкла Джексона Джо Джексон підтвердив інформацію про те, що перебуває на межі смерті.

Про це Джо Джексон написав на своїй сторінці в Twitter.

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89-річного чоловіка напередодні госпіталізували і він заборонив родичам наближатися до нього і дивитися у його медичну карту.

Я бачив більше заходів сонця, ніж мені залишилося побачити. Сонце встає, коли приходить час і, подобається тобі це чи ні, заходить, коли приходить час,
– прокоментував батько Майкла Джексона.

Також Джо Джексон опублікував фотопортрет, на якому він зображений на фоні заходу сонця.

Хто такий Джо Джексон?Американський музичний менеджер, найбільш відомий як патріарх музичної родини Джексонів, і, зокрема, батько співака Майкла Джексона і співачки Дженет Джексон.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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