Джо Джонас кумедно спародіював свою наречену з "Гри престолів" перед Хелловіном: епічні кадри

Американський співак Джо Джонас вже тривалий час має стосунки із зіркою фентезійного серіалу "Гра престолів" Софі Тернер. Навіть після освідчення у пари залишилось місце для кумедних жартів та веселощів, що й підтвердилось костюмами на вечірці в честь Хелловіну.

Цими вихідними весь шоу-бізнес святкував свято Хелловіну, оскільки офіційна дата святкування 31 жовтня цього року випала у будний день. На одну з гучних вечірок, яку влаштувала в Лос-Анджелесі Кейт Хадсон, відправилась і пара Джонаса та Тернер, костюми яких неабияк розвеселили мережу.

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Якщо актриса обрала дотепний костюм слона з хоботом, у якому виглядала дуже смішно і трішки безглуздо, то костюм її коханого просто зірвав соцмережі. Співак вирішив зробити косплей (переодягання) на образ своєї нареченої, яка 8 років виконує роль Санси Старк в серіалі "Гра престолів". Для костюму він обрав довгу сукню темно-зеленого кольору з відвертим декольте і рудою перукою.

Джо Джонас в образі Санси Старк ("Гра престолів"), яку зіграла Софі Тернер

На своїй сторінці в Instagram він навіть опублікував декілька фото та відеороликів, в яких тріумфально та пафосно виходить під музику головного хіта популярного серіалу. Схоже, Софі Тернер схвально оцінила таку пародію на її героїню, оскільки виглядала на спільних фото зі своїм коханим на вечірці дуже щасливо.



Джо Джонас в костюмі Санси Старк з "Гри престолів"

Як відомо, Софі і Джо почали зустрічатися майже рік тому – в листопаді 2016 року. Тоді пара разом відвідала церемонію вручення музичних нагород MTV EMA 2016. До цього у музиканта групи DNCE були романи зі співачкою Демі Ловато і моделлю Джіджі Хадід. В жовтні минулого року Джо Джонас освідчився Софі Тернер.