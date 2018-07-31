День народження Джоан Роулінг: факти із життя письменниці та написання книг про Гаррі Поттера

Британській письменниці Джоан Роулінг 31 липня виповнюється 53 роки. Саме Роулінг подарувала всьому світові магічний світ Гаррі Поттера, який, до речі, за романом – народився у цей же день.

Історія бідної і розлученої жінки, яка зуміла стати мільярдером за версією Forbes, дивує та водночас захоплює. До того ж, Джоан Роулінг стала найбагатшою жінкою Англії і першою мільярдеркою, яка заробила такі гроші через написання книг.

Письменниця зізнається, що написати книги про магічний світ Гаррі Поттера вона змогла через негаразди в її житті. Багато образів та героїв книг – мають свої прототипи або логічне пояснення в реальному світі.

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Сайт "24" публікує маловідомі факти з біографії Роулінг, її особисте життя та історії про написання книг, які вас можуть здивувати, а можливо, й підштовхнуть до власних звершень.

Дементори – це відображення депресії

Роулінг вигадала дементорів під час депресії, від якої страждала багато років. Дементори – це страшні істоти, які висмоктують всі сили, щастя та радість із чарівника. Магли їх, до речі, бачити не могли, так само – як і захиститись. А от дементори на маглів напасти – якраз таки могли.

Я і сама довго жила поруч з дементорами. Вони оточують нас всюди,

– зізналася в одному з інтерв’ю Роулінг.

Тотальний брак грошей, відсутність стабільної роботи й інші труднощі, з якими зустрілася матір-одиначка, не могли не позначитися на моральному стані майбутньої письменниці. Роулінг потрапила в спеціалізовану лікарню з діагнозом "клінічна депресія".



Роулінг довгий час страждала від депресії

Письменниця сама собі знайшла порятунок від "реальних дементорів" у магічному світі – їх можна прогнати, викликавши Патронуса.

Квідич і сварка з бойфрендом

Роулінг вигадала гру квідич після сварки зі своїм бойфрендом. За її словами, в той момент вона переживала так само, як чоловіки напружено переживають під час перегляду футболу/баскетболу. Маглівською версією квідичу Джоан вважає баскетбол.

"Потрібна була гра для чарівників, і мені завжди хотілося, щоб була гра більш ніж з одним м’ячем. Ця ідея здалася мені кумедною. Я отримала масу задоволення, вигадуючи правила, – у мене досі лежить записна книжка з діаграмами, схемами і всіма назвами для м'ячів, які приходили мені в голову", – згадує письменниця.

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Змінити ім’я заради публікації

Жодне видавництво не хотіло друкувати книгу про хлопчика і чарівний світ, написану жінкою. Бо, мовляв, 11-річні хлопці такої книги читати не будуть.

Мені говорили, що, якщо я хочу побачити свою книгу надрукованою, я можу заплатити за міні-тираж сама і подарувати його всім своїм друзям і родичам. Більше нікого така книга зацікавити не зможе,

– згадує Роулінг.

До видавця, який таки погодився надрукувати книги, письменниця вислухала 14 відмов! Англійське видавництво "Блумсбері" погодилося надрукувати книги Роулінг, однак там обіцяли: якщо розпродують 3 тисячі копій – це буде вже успіх. До слова, наразі у світі продано 450 мільйонів книг про Гаррі Поттера. Видавництва, які відмовили у публікації, ще, певно, ніколи так не помилялись у житті.

У видавництві "Блумсбері" порадили письменниці не вказувати повне ім’я на обкладинці. Так і з’явилося скорочення – Дж. Таким чином, покупці не знали, чи автор чоловік, чи жінка.

Коли до Роулінг прийшло визнання, видавництва, які спочатку відмовили, одумалися. І почали пропонувати співпрацю та захмарні статки. Однак Джоан усім відмовила і продовжила співпрацю із "Блумсбері".

Поштовх до написання книг – смерть матері Роулінг

Джоан Роулінг зізналася, що ніколи б не написала книги про Гаррі Поттера, якби у неї не вмерла мама.

Я багато чого зрозуміла про смерть тільки після того, як сама з нею зіткнулася. Мені було дуже важливо, щоб Гаррі смерть переміг,

– відзначила вона.



Роулінг дуже тяжко пережила смерть матері

Мати Роулінг померла від розсіяного склерозу, тоді Джоан було лише 25 років. Після її втрати Роулінг почала замислюватись про те, що відбувається, коли ми втрачаємо найдорожчих людей. Можливо, тут також є зв’язок із тим, що мати Поттера у книзі перед смертю зуміла захистити свого єдиного сина від найсильнішого закляття у магічному світі.

Особисте життя

У Португалії, де Роулінг викладала англійську, вона познайомилася зі своїм першим чоловіком – тележурналістом Жоржі Арантішем. Вони одружилися 16 жовтня 1992 року, у 1993 року у них народилася дівчинка – Джессіка Ізабель Роулінг Арантіш. До цього Джоан трагічно пережила один викидень.

Пара дуже швидко розлучилася – вони прожили разом лише 13 місяців. За словами біографів, Роулінг страждала від домашнього насилля, хоча сама письменниця цього не підтверджувала.

В інтерв'ю The Daily Express Арантіш розповів, що після їхньої останньої ночі разом він вигнав її з дому о п'ятій ранку і сильно вдарив. Роулінг після цього переїхала до Шотландії.

У мене була дочка, яку я обожнювала, у мене була стара друкарська машинка і велика ідея. І так кам'яне дно стало міцним фундаментом, на якому я перебудувала своє життя,

– розповідає Роулінг.

26 грудня 2001 року Роулінг вийшла заміж вдруге – за анестезіолога Ніла-Майкла Мюррея. Церемонія шлюбу була закритою. Незабаром, у 2003 році, у них народився син, Девід Гордон Роулінг Мюррей. А в 2005 році народилася ще одна донечка – Маккензі Джин Роулінг Мюррей, саме їй Роулінг присвятила книгу "Гаррі Поттер і Напівкровний Принц".



Джоан Роулінг та Ніл-Майкл Мюррей

Не лише історія про Гаррі

Крім книг про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг випустила також одну книгу для дорослих під власним іменем – "Несподівана вакансія" (2012) – та ще три під псевдонімом Роберт Галбрейт – "Поклик зозулі", "Шовкопряд" (2014) і "Кар'єра лиходія" (2015). Ці три останні детективні публікації склали серію під назвою "Корморан Страйк".

Окрім основних книг про Гаррі Поттера, є ще декілька книг, які представлені у цій серії. "Гаррі Поттер: передісторія" (2008) — цей твір Джоан Роулінг складається з 800 слів. Його письменниця написала спеціально для продажу на благодійному аукціоні за підтримки мережі книжкових магазинів Waterstone's. Книга була продана за 25 000 фунтів стерлінгів. У той же день текст історії був опублікований в інтернеті.

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"Фантастичні звірі і де їх шукати" (2001) – у серії романів ця книга є підручником із дисципліни "Догляд за магічними істотами". У 2011 році реальну версію книги випустило видавництво "Блумсбері". Дохід від продажу разом з книгою "Квідич крізь віки" склав 15,7 мільйона фунтів стерлінгів.



Книгу "Фантастичні звірі і де їх шукати" екранізували у 2016 році

"Квідич крізь віки" – ця книга також згадується в романах про Гаррі Поттера та була улюбленою книгою юного чарівника. В романах автором цієї книги був Кенилворті Висп – відомий експерт із квідичу. Реальна книга побачила світ у 2001 році, однак Джоан взяла собі псевдонім – Кенилворті Висп.

"Казки барда Бідла" – збірка, до якої входять такі казки: "Чаклун і стрибучий казанок", "Фонтан фортуни", "Волохате серце мага", "Бебеті Ребеті та її реготливий пеньок" та "Казка про трьох братів". У романах про Поттера "Казки барда Бідла" згадуються в книзі "Гаррі Поттер і смертельні реліквії". Саме цю книгу заповідав Альбус Дамблдор Герміоні Ґрейнджер після своєї смерті.

Реальна книга була надрукована у 2008 році.

Непрацююча багатодітна мати – здатна на геройство

Роулінг зробила так, щоб один із найбільш героїчних вчинків у книзі зробила непрацююча багатодітна мати. Домогосподарка місіс Візлі вбила Белатрису Лестранж – сильну і зовсім безжальну чарівницю, з якою не могли впоратися найталановитіші противники.

"У світі чарівників питання фізичної сили не має значення, важлива сила твоїх чарівних здібностей, тому чоловіки і жінки рівні. Я дуже хотіла показати, що навіть найбільш, здавалося б, невойовнича домогосподарка здатна на сміливі вчинки, і ніколи не можна їх недооцінювати", – розповідає письменниця.

Учениця Гогвортсу з реального життя

У четвертій книзі з’явилися чарівниця Наталі МакДональд. Цей персонаж отримав своє ім'я в пам'ять про реальну дівчинку, яка написала лист Джоан Роулінг.

Наталі була хвора на лейкемію і боялася не дочекатися виходу книги "Гаррі Поттер і Кубок вогню". Джоан відповіла дівчинці та розповіла про подальші долі героїв. Однак лист вже отримала мати, коли дівчинка померла.

Джоан відвідала її батьків та подарувала їм книгу з автографом. Роулінг спочатку листувалася із матір’ю, а потім вони стали добрими друзями.

Не один Поттер

Прізвище Поттер справжнє. Його письменниця запозичила у своїх сусідів, з якими жила поруч в дитинстві. Тож не дивно, що у світі є декілька Гаррі Поттерів.

У 1939 році загинув рядовий британської армії – Гаррі Поттер. Він похоронений на кладовищі невеликого містечка Рамля (Ізраїль). У Флориді й досі живе пенсіонер на ім’я Гаррі Поттер. До нього часто телефонують діти, аби поспілкуватись із чарівником.

Нехай у вашому житті завжди залишається місце для дитинства та магії!