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Джоан Роулінг напише нову книгу для дітей

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Джоан Роулінг напише нову книгу
Джоан Роулінг напише нову книгу

Засновниця книжкової саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг має намір написати нову дитячу книгу для дітей.

За книгу Роулінг планувала сісти вже понад 6 років. Про це повідомляє Daily mail.

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Зазначається, що дитяча книга не матиме стосунку до світу Гаррі Поттера.

Крім того, письменниця вже пише сценарій до третьої частини фільму "Фантастичні тварини і де вони мешкають" – приквел кіносеріі про Гаррі Поттера.

Нагадаємо, Джоан Роулінг вибачилася за загибель одного зі своїх героїв – ельфа-домовика Доббі. 2 травня відзначається річниця Битви за Хогвартс – ключового протистояння в поттеріані, яке відбулось між прихильниками Гаррі Поттера та армією Волдеморта. Щорічно у цей день письменниця просить вибачення за смерть того чи іншого загиблого персонажа.

Теги: Діти LifeStyle Книги Гаррі Поттер Кіно Література
Джерело: 24 Канал
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