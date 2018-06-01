Джоан Роулінг напише нову книгу для дітей

Засновниця книжкової саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг має намір написати нову дитячу книгу для дітей.

За книгу Роулінг планувала сісти вже понад 6 років. Про це повідомляє Daily mail.

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Зазначається, що дитяча книга не матиме стосунку до світу Гаррі Поттера.

Крім того, письменниця вже пише сценарій до третьої частини фільму "Фантастичні тварини і де вони мешкають" – приквел кіносеріі про Гаррі Поттера.

Нагадаємо, Джоан Роулінг вибачилася за загибель одного зі своїх героїв – ельфа-домовика Доббі. 2 травня відзначається річниця Битви за Хогвартс – ключового протистояння в поттеріані, яке відбулось між прихильниками Гаррі Поттера та армією Волдеморта. Щорічно у цей день письменниця просить вибачення за смерть того чи іншого загиблого персонажа.