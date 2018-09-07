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Джоан Роулінг випадково стала гостею на весіллі: радісні фото молодят

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Джоан Роулінг з молодятами Ніком та Джоном в Единбурзі
Джоан Роулінг з молодятами Ніком та Джоном в Единбурзі / Matt Fothergill/Matt.E.Photography

Британська письменниця та авторка циклу романів "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг направлялась до свого автомобіля, як її раптом помітили наречені-чоловіки, які влаштували весілля.

Про це повідомляють на The Huffington Post.

Закохані Нік та Джон з Единбурга 26 серпня відзначали весілля, як їхній фотограф Метт Фотергіль помітив неподалік гтелю Prestonfield House знамениту письменницю Джоан Роулінг. Довго не думаючи, фотограф попросив приєднатись жінку до молодят, щоб зробити декілька кадрів.

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Джоан без вагань погодилась та привітала молодят з весільною церемонією.

Вона сказала "Так, звичайно". А потім, побачивши хлопців, вона стала такою класною. Вона підійшла до них із широкою усмішкою, міцно обійняла обох і побажала їм здоров'я і щастя,
– розповів фотограф.


Джоан Роулінг з молодятами Ніком та Джоном в Единбурзі


Джоан Роулінг з молодятами Ніком та Джоном в Единбурзі

Шотландська пара наречених була просто в захваті від такого подарунку долі і вдячно вигукувала вслід письменниці, коли та крокувала до свого автомобіля.


Джоан Роулінг з молодятами Ніком та Джоном в Единбурзі

З нагоди дня народження Джоан Роулінг, яке відбулось 31 липня, журналісти LifeStyle 24 підготували цікавий тест про її життя та творчість.

 

 

Теги: LifeStyle Гаррі Поттер Новини культури
Джерело: 24 Канал
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