300 жертв за 25 років: у Франції пройде гучний суд над хірургом, що ґвалтував дітей під наркозом

У Франції колишнього хірурга 73-річного Джоеля Ле Скуарнека звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми під час наркозу. Відомо про 299 зґвалтованих осіб, зокрема, й маленьких пацієнтів у період з 1989 по 2014 рік.

У лютому лікар постане перед судом, який стане найбільшим в історії країни щодо жорстокого поводження з дітьми. Він розпочнеться 24 лютого і триватиме до червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Скуарнек консультував вебсайти про жорстоке поводження з дітьми

Ле Скуарнек – любитель опери та літератури. Він був гордістю своєї родини, а у лікарні – шанованою людиною. Саме тому багато знайомих його захищали, не вірячи у справжню сутність чоловіка.

Ще на початку 2000 років Скуарнек консультував вебсайти, присвячені жорстокому поводженню з дітьми. Тоді була відкрита перша справа проти нього, але після неї медику дали лише умовне покарання на 4 місяці. Про цей випадок навіть не було повідомлено медзаклад, де працював обвинувачений.

Лише у 2006 році в одного із колег з'явилися підозри щодо Скуарнека. Тоді він закликав регіональну медичну асоціацію вжити заходів. Однак, усі лікарі, окрім одного, який утримався, проголосували за те, що хірург не порушував медичну етику.

Скурарнека заарештували лише після того, як одна із постраждалих 6-річних дітей розповіла своїм батькам про дії лікаря.

Уже тоді він жив як відлюдник у великому занедбаному будинку, у якому під час обшуку знайшли секс-ляльки розміром з дитину.

У суді очі Скуарнека блищали, коли на екрані показували відео із секс-ляльками

У другій справі проти себе чоловік визнав лише частину звинувачень. Розслідування тривало кілька років.

Колись шанований хірург перебуває у в'язниці ще з 2017 року. Тоді його заарештували не лише у підозрі за зґвалтування 6-річної дівчинки, але й своїх племінниць, яким зараз за 30 та ще однієї молодої пацієнтки.

Після його арешту поліція обшукала його будинок і знайшла секс-ляльок дитячого розміру, понад 300 000 зображень жорстокого поводження з дітьми та тисячі сторінок ретельно складених щоденників, у яких Ле Скуарнек, як стверджується, записував напади, які він здійснював над своїми молодими пацієнтами старше 25 років,

– пише BBC.

Чоловік стверджував, що ці щоденники – це лише його фантазії. Однак, на деяких сторінках він таки визнавав, що є педофілом.

У 2020 році пройшов перший суд у справі Скуарнека. Очевидці згадують, що тоді у залі суду його відповіді були холодними та розрахованими, а сам чоловік "не виявляв жодної емпатії".

Він майже ніяк не реагував і здебільшого дивився в підлогу. Його "очі блиснули" лише тоді, коли на екрані демонстрували відео із його ляльками.

Загалом чоловіку пред'явлено понад 100 звинувачень у зґвалтуванні та понад 150 – у сексуальному насильстві.

Багато пацієнтів роками не знали про знущання лікаря над ними

Деякі із постраждалих пацієнтів, які вже виросли, розповіли, що пам'ятають, як хірург торкався до них, іноді навіть тоді, коли їхні батьки чи інші лікарі були в кімнаті.

У мене були спогади про те, як хтось зайшов до моєї лікарняної палати, підняв простирадла і сказав, що перевірить, чи все пройшло добре. Він мене зґвалтував,

– розповіла одна із постраждалих.

Але більшість пацієнтів перебували під наркозом і про дії свого лікаря дізналися лише у дорослому віці від поліції. Їхні імена фігурували у щоденниках підозрюваного.

Інша постраждала жінка також розповіла, що роками через проблеми із чоловіками відвідувала психологів, які у неї неодноразово цікавилися, чи не переживала вона якісь травми у дитинстві.

"Я повинна вірити, що моя пам'ять захистила мене від цього. Але експертиза повернула все це на поверхню – образи, відчуття, спогади поверталися до мене день за днем", – сказала вона.

На жаль, двоє чоловіків, які пам'ятали, що коїв із ними лікар, здійснили самогубство.