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      Джокер від імені Лероса полистувався з Гончаруком про відставку, Єрмака і Коломойського

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      Джокер полистувався з Гончаруком / Преслужба Кабміну

      Пранкер Джокер від імені депутата від "Слуги народу" Гео Лероса протягом деякого часу листувався із прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. Говорили про прослушку Гончарука, його ймовірну відставку, заміну Богдана і вплив Коломойського.

      Опубліковане Джокером листування велося від 17 січня, скріншоти повідомлень з’явилися на його телеграм-каналі.

      Прослушка Гончарука

      Два дні перед тим, 15 січня, 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Тоді Гончарук нібито сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів", а себе назвав "повним профаном" в економіці".

      Вранці 17 січня з’явилась інформація про ймовірну відставку Гончарука, однак Володимир Зеленський її не прийняв, а на спільній зустрічі з прем'єром дав тому "шанс та низку доручень".

      Ми не повинні прогинатися під олігарха (ймовірно, мова про Коломойського – 24 канал). Уся наша партія справді за тебе. Між собою говоримо і не хочемо тебе змінювати. Я ввечері буду в ОП (Офісі Президента – 24 канал) пояснювати. Не може бути відставка через якихось шавок олігарха,
      – пише "Лерос".

      Це повідомлена датується 13 годиною. Згодом пранкер запитав, хто міг здійснити запис плівок. На це Гончарук відповів: "Розбираємось, друже".

      Після сього "Лерос" зазначив, що розмовляв з Андрієм Богданом. Той нібито не хоче, щоб Гончарука "забрали", однак хоче його "нібито виховати".

      "П**дець радий, що все заспокоїлось. Тобі потрібно бути обережнішим, від Бені Полякова одноклітинного підбивають, щоб він замутив якусь провокацію з тобою, типу як Барна – Яценюк. Спробую дізнатися, що хочуть зробити", – напаисав після цього Гончаруку Джокер.

      Ймовірно, мова про Антона Полякова – нардепа, якого разом із Анною Скороход виключили зі "Слуги народу". Згодом він написав заяву на вихід з партії.

      На це Гончарук написав, що "нічого не заспокоїлось, по плюсах нас знищують".

      Відставка Богдана і конфлікт з Єрмаком

      Джокер у розмові із Гончаруком торкнувся також теми відставки Андрія Богдана. Так, прем’єр зазначив, що "чув про намір Богдана" піти із посади. Натомість про призначення на його місце Андрія Єрмака, як видно із повідомлень Гончарука, він не знав.

      За Андрія Б (ймовірно, Богдана – 24 канал) вже точно. Дуже шкода Андрія, без нього буде важко. Хто тепер буде все робити,
      – мовиться у одному з повідомлень від Джокера.

      У той же час Джокер від імені нардепа написав про "конфлікт", до якого причетний Єрмак. Окрім того, пранкер вказав і на причетність до цієї ситуації, ймовірно, Коломойського.

      "Бородатий з ним вже у повному контакті в же робить ставку на нього, для нього він солодка булка, той погано його знає. Думаю, будуть після Андрія стравлювати з тобою теж", – пише "нардеп".

      Новина доповнюється… 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики
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