Джокер злив листування скандального екснардепа Микитася, де йому купують дороге авто

Пранкер Джокер опублікував листування колишнього народного депутата та скандального забудовника Максима Микитася з директором Укрбуду Олегом Майбородою. У ньому останній купує автомобіль для Микитася, а також вони удвох обговорюють забудови у Києві та величезні суми грошей на них.

В опублікованому листуванні Майборода хвалиться, що для купівлі машини йому навіть знадобилися справки про доходи. А ще він просив скинути фото автівки, бо банк не вірив, за що здійснюється платіж.

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Гендиректор Укрбуду пише, що якийсь Ігор сказав, буцім загальна вартість автомобіля становить 120 (імовірно, тисяч доларів – 24 канал).

Крім того, забудовники спілкувалися щодо робочих моментів у сфері будівництва. Зокрема, Микитась просив Майбороду зв'язатися з "Андрієм від Кривецького". Тут може йти мова про Ігоря Кривецького – сірого кардинала "Свободи", який володіє бізнесом у готельній та ресторанній сферах, а також у сфері житлового будівництва.

Пізніше колишній народний депутат просив у директора Укрбуду підготувати 300 тисяч доларів завдатку на будівництво по вулиці Мічуріна (поблизу Михайлівського узвозу у Києві).

У кінці пранкер Джокер обіцяє, що це лише перша частина листування. За його словами, Майборода і Микитась, окрім авто і грошей, обговорювали і вибори попереднього президента Петра Порошенка.

Переписка Микитася і Майбороди: дивіться фото

Що відомо про Максима Микитася?Максим Микитась – один із найбільших київських забудовників, з червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).



Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.



2 жовтня 2019 року НАБУ й САП повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Екснардеп, вважає слідство, використовував підконтрольні будівельні компанії та діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії, гендиректором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами. І у такий спосіб організував корупційну схему та заволодів нерухомістю Нацгвардії.