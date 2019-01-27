Джокович феєрично відсвяткував перемогу на Australian Open: серб станцював і позбувся кросівок
Перша ракетка світу серб Новак Джокович феєрично відсвяткував свою сьому перемогу на Australian Open у Мельбурні. Новак впевнено обіграв іспанця Рафаеля Надаля за підсумками трьох сетів.
Після перемоги Джокович вирішив поцілувати корт, на якому здобув історичну перемогу.
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Перемога в Австралії стала для серба 15 на турнірах Великого Шолома.
Джокович після матчу також подарував своєму фанату ракетку, якою виграв фінал.
Окрім того серб нагородив своїх фанатів кросівками.
Запальний тенісист встиг навіть виконати танець.
Новак знайшов час, щоб роздати й автографи.
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Джерело: 24 Канал
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