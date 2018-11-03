Джокович переміг Федерера у півфіналі турніру в Парижі
Новак Джокович не по зубах Роджеру Федереру. Серб вдруге в сезоні переміг швейцарського короля тенісу.
У півфіналі турніру серії Мастерс в Парижі Джокович у трьох сетах здолав Федерера.
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Перемогу друга ракетка світу здобув на тай-брейках у першій та заключній частинах поєдинку. У підсумку – 7:6, 5:7 та 7:6. І до фіналу йде Новак Джокович.
За трофей серб побореться із 18-м номером світового рейтингу Кареном Хачановим.
Джерело: 24 канал
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