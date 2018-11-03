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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Джокович переміг Федерера у півфіналі турніру в Парижі

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      Новак Джокович не по зубах Роджеру Федереру. Серб вдруге в сезоні переміг швейцарського короля тенісу.

      У півфіналі турніру серії Мастерс в Парижі Джокович у трьох сетах здолав Федерера.

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      Перемогу друга ракетка світу здобув на тай-брейках у першій та заключній частинах поєдинку. У підсумку – 7:6, 5:7 та 7:6. І до фіналу йде Новак Джокович.

      За трофей серб побореться із 18-м номером світового рейтингу Кареном Хачановим.

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 канал
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