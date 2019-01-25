13:43
25 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, 24 січня
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, 24 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Джокович та Надаль вдруге зіграють у фіналі Australian Open

      34 Читать новость на русском
      Рафаель Надаль та Новак Джокович
      Рафаель Надаль та Новак Джокович / Фото з відкритих джерел

      Перша ракетка світу Новак Джокович став другим фіналістом турніру серії "Великого Шолома" Australian Open в Мельбурні.

      У півфіналі серб у трьох партіях обіграв француза Люку Пуйя. Матч тривав 1 годину 23 хвилини і закінчився з рахунком 6:0, 6:2, 6:2 на користь лідера АТР.

      Читайте також: Іспанець Рафаель Надаль вп'яте в кар'єрі вийшов до фіналу Australian open

      За час, проведений на корті, Джокович оформив 6 ейсів, ні разу не помилився при введенні м'яча в гру і реалізував 7 брейк-поінтів з 12-ти. Пуй же оформив 4 подачі навиліт, допустив 3 подвійні помилки і не взяв жодного гейму на прийомі.

      Варто зазначити, що Джокович ніколи не програвав фінал Australian Open і ніколи не поступався на цьому турнірі, коли був посіяний під першим номером – в 2012, 2013, 2015 і 2016-му. У цьому році він теж перший сіяний. Якщо Джокович переможе в Мельбурні, то він втретє в кар'єрі виграє три турніра "Великого шолома" поспіль.

      За титул серб битиметься з Рафаелем Надалем, у якого він вже вигравав у майже шестигодинному фіналі в 2012 році. В цілому в особистих зустрічах Джокович веде 27:25, а на харді – 18:7. Надаль не обігравав Джоковича на харді з фіналу US Open-2013.

      Читайте також: Світоліна вилетіла з Australian Open-2019

      Нагадаємо, Australian Open завершиться 27 січня. Чинним переможцем турніру є швейцарець Роджер Федерер. У фіналі торішнього розіграшу він у п'яти партіях обіграв хорвата Маріна Чиліча.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

       

      Теги: Спорт Australian Open Теніс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
      сьогодні , 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
      Юлія Девда 449
      Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      сьогодні , 12:01 Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      Артем Овдієнко 1122
      Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата
      сьогодні , 10:00 Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата
      Ігор Саджениця 77574
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сьогодні , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 2678
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      24 січня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 1001
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук