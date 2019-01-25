Джокович та Надаль вдруге зіграють у фіналі Australian Open

Перша ракетка світу Новак Джокович став другим фіналістом турніру серії "Великого Шолома" Australian Open в Мельбурні.

У півфіналі серб у трьох партіях обіграв француза Люку Пуйя. Матч тривав 1 годину 23 хвилини і закінчився з рахунком 6:0, 6:2, 6:2 на користь лідера АТР.

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За час, проведений на корті, Джокович оформив 6 ейсів, ні разу не помилився при введенні м'яча в гру і реалізував 7 брейк-поінтів з 12-ти. Пуй же оформив 4 подачі навиліт, допустив 3 подвійні помилки і не взяв жодного гейму на прийомі.

Варто зазначити, що Джокович ніколи не програвав фінал Australian Open і ніколи не поступався на цьому турнірі, коли був посіяний під першим номером – в 2012, 2013, 2015 і 2016-му. У цьому році він теж перший сіяний. Якщо Джокович переможе в Мельбурні, то він втретє в кар'єрі виграє три турніра "Великого шолома" поспіль.

За титул серб битиметься з Рафаелем Надалем, у якого він вже вигравав у майже шестигодинному фіналі в 2012 році. В цілому в особистих зустрічах Джокович веде 27:25, а на харді – 18:7. Надаль не обігравав Джоковича на харді з фіналу US Open-2013.

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Нагадаємо, Australian Open завершиться 27 січня. Чинним переможцем турніру є швейцарець Роджер Федерер. У фіналі торішнього розіграшу він у п'яти партіях обіграв хорвата Маріна Чиліча.

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