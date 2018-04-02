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Джолі з Піттом готові поставити крапку в розлученні, – ЗМІ

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Джолі з Піттом готові поставити крапку в розлученні, – ЗМІ
/ Фото з відкритих джерел

В ЗМІ появилася інформація, що історія з розлученням Анджеліни Джолі та Бреда Пітта наближається до фіналу.

Колишнє подружжя досягло згоди щодо умов свого розлучення. Зокрема, Джолі пішла на поступки в найбільш ключовому для Бреда питанні – актори розділять опіку над шістьма дітьми, пише видання The Sun.

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"Зараз процесом розлученням займаються їхні юридичні представники і впродовж майбутніх декількох тижнів, з цим питанням буде покінчено. Це разючий поворот порівняно з ситуацією на той момент, коли їхній шлюб розпався, враховуючи звинувачення Анджеліни проти Бреда. Зараз вони в добрих стосунках", – йдеться у виданні.

Видання також повідомляє, що актори хочуть збергети взаємну повагу, оскільки це важливо для їхніх дітей.

Нагадаємо, зіркова пара подала на розлучення в 2016-му році. Влітку минулого року в ЗМІ з'явилася інформація, що актори хочуть скасувати розлучення.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Голлівуд Анджеліна Джолі Бред Пітт
Джерело: 24 Канал
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