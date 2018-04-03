15:28
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хто такий Джон Гаррісон і чому Google присвятив йому дудл

911 Читать новость на русском
Google присвятив дудл Джону Гаррісону
Google присвятив дудл Джону Гаррісону / Скріншот

Пошукова система Google присвятила новий дудл англійському винахіднику Джону Гаррісону. Він народився 3 квітня (за новим стилем) рівно 325 років тому.

Джон Гаррісон з самого дитинства цікавився механікою і годинниками. Попри те, що винахідник отримав обмежену освіту, свій перший годинник він зібрав у 20 років. Троє з його ранніх годинників збереглися до наших днів.

Читайте також: Google присвятив дудл Максу Борну – одному з творців квантової механіки

У 1714 році британський уряд оголосив нагороду в 20 тисяч фунтів стерлінгів за винахід годинника, який дозволив би визначити положення корабля в морі з точністю до 1°.

Google присвятила новий дудл винахіднику Джону Гаррісону
Google присвятила новий дудл винахіднику Джону Гаррісону

Через понад 20 років Джон Гаррісон винайшов морський хронометр. Завдяки його винаходу була вирішена проблема точного визначення довготи, і кількість морських катастроф значно зменшилася.

"Незвичний винахід Гаррісона приніс величезну користь. Завдяки йому моряки могли визначати не тільки широту калібру, а й довготу, що робило їх екскурсії набагато безпечнішими", – йдеться в поясненні Google.

За винахід морського хронометра Джон Гаррісонотримав медаль Коплі і обіцяну премію. У 1998 році на честь Гаррісона назвали астероїд – 20314 Джонгаррісон.

У 2008 році в Кембриджі Стівеном Хокінгом був представлений годинник, присвячений пам'яті Джона Гаррісона.

Теги: Новини України LifeStyle Google наука
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
сьогодні, 15:04 Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
Блог Медіа 298
Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
сьогодні, 14:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан 2779
17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
сьогодні, 12:04 17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
Блог Медіа 981
Папа Римский закрыл ад
сьогодні, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 1512
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сьогодні, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 517
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук