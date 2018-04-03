Хто такий Джон Гаррісон і чому Google присвятив йому дудл

Пошукова система Google присвятила новий дудл англійському винахіднику Джону Гаррісону. Він народився 3 квітня (за новим стилем) рівно 325 років тому.

Джон Гаррісон з самого дитинства цікавився механікою і годинниками. Попри те, що винахідник отримав обмежену освіту, свій перший годинник він зібрав у 20 років. Троє з його ранніх годинників збереглися до наших днів.

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У 1714 році британський уряд оголосив нагороду в 20 тисяч фунтів стерлінгів за винахід годинника, який дозволив би визначити положення корабля в морі з точністю до 1°.



Google присвятила новий дудл винахіднику Джону Гаррісону

Через понад 20 років Джон Гаррісон винайшов морський хронометр. Завдяки його винаходу була вирішена проблема точного визначення довготи, і кількість морських катастроф значно зменшилася.

"Незвичний винахід Гаррісона приніс величезну користь. Завдяки йому моряки могли визначати не тільки широту калібру, а й довготу, що робило їх екскурсії набагато безпечнішими", – йдеться в поясненні Google.

За винахід морського хронометра Джон Гаррісонотримав медаль Коплі і обіцяну премію. У 1998 році на честь Гаррісона назвали астероїд – 20314 Джонгаррісон.

У 2008 році в Кембриджі Стівеном Хокінгом був представлений годинник, присвячений пам'яті Джона Гаррісона.