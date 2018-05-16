Джон Траволта затанцював на сцені разом з 50 CENT: кумедне відео
Голлівудський актор Джон Траволта на Каннському кінофестивалі під час виступу 50 СЕNT вийшов до репера на сцену і почав танцювати.
64-річний актор запросив улюбленого репера на вечірку, яка була присвячена новому гангстерському фільму "Ґотті", де Траволта зіграв головного гангстера Нью-Йорка Джона Ґотті, йдеться у виданні Mirror.
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Джон Траволта танцює з 50 CENT
Коли репер виконував свій хіт 2005 року "Just a Lil Bit", актор вийшов на сцену і почав танцювати.
Варто додати, що Траволта особисто запросив репера виступити на ексклюзивному "Едем-рок" у готелі Du Cap.
Дивіться відео Джон Траволта танцює разом з 50 CENT:
Дивіться відео Джон Траволта танцює разом з 50 CENT:
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