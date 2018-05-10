Джона Траволту відзначать спеціальною нагородою на Каннському фестивалі

Голлівудського актора Джона Траволту хочуть нагородити премією "Символ кіно" ("Cinema Icon") від іменитого журналу Variety.

Таку нагороду представники видання хочуть вручити зірці після прем’єри стрічки "Кодекс Готті", в якому Траволта зіграв головну роль. Прем’єра фільму та нагородження на Каннському кінофестивалі відбудеться 15 травня.

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Виконавчий редактор видання Стівен Гайдос зазначив, що довга кар'єра, популярність і нагороди Траволти роблять його гідним спеціальної відзнаки. Сам Джон Траволта був номінований на премію "Оскар" в 1977 році за роль у фільмі "Лихоманка суботнього вечора", а в 1994 році – за "Кримінальне чтиво".

Музичний фільм "Бріолін" з Траволтою в головній ролі, випущений в 1978 році, увійшов до числа найпопулярніших кіномюзиклів в історії кінематографу.