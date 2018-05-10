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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Джона Траволту відзначать спеціальною нагородою на Каннському фестивалі

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Джон Траволта
Джон Траволта / Фото з відкритих джерел

Голлівудського актора Джона Траволту хочуть нагородити премією "Символ кіно" ("Cinema Icon") від іменитого журналу Variety.

Таку нагороду представники видання хочуть вручити зірці після прем’єри стрічки "Кодекс Готті", в якому Траволта зіграв головну роль. Прем’єра фільму та нагородження на Каннському кінофестивалі відбудеться 15 травня.

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Виконавчий редактор видання Стівен Гайдос зазначив, що довга кар'єра, популярність і нагороди Траволти роблять його гідним спеціальної відзнаки. Сам Джон Траволта був номінований на премію "Оскар" в 1977 році за роль у фільмі "Лихоманка суботнього вечора", а в 1994 році – за "Кримінальне чтиво".

Музичний фільм "Бріолін" з Траволтою в головній ролі, випущений в 1978 році, увійшов до числа найпопулярніших кіномюзиклів в історії кінематографу.

Теги: LifeStyle Каннський кінофестиваль Кіно Голлівуд Нагороди
Джерело: 24 Канал
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